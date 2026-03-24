Desmantelan un supermercado de droga en el barrio de la Encarnación en Huesca

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Agentes de Policía Nacional han desmantelado un supermercado de drogas en el barrio de la Encarnación de Huesca. Este punto de venta de droga se trataba de un domicilio particular desde el que dos hermanos se encargaban de vender diferentes tipos de sustancias estupefacientes. En el registro realizado en la vivienda se hallaron setas alucinógenas, speed, éxtasis y marihuana, así como útiles para la elaboración, consumo y venta directa de la droga.

La operación se inició a raíz de una intervención de los indicativos de Seguridad Ciudadana, que a las 03:00 horas del día 12 de marzo, mientras estaban patrullando por la calle Los Olivos observaron a un individuo que, al percatarse de la presencia policial, se ocultaba tras unos contenedores. Los agentes, al acercarse, pudieron observar como esta persona trataba de esconder un objeto entre los contenedores. Los policías procedieron a interceptar a este varón y a recuperar el objeto que había ocultado, tratándose de una bolsa sellada conteniendo 47 gramos de speed. Asimismo realizaron un registro de sus pertenencias, interviniendo también 305 euros y dos bolsas que contenían pequeñas cantidades de hachís y marihuana. Este individuo, con antecedentes además por tráfico de drogas, fue detenido por este mismo delito y trasladado a dependencias policiales.

Durante la tramitación del atestado, por parte de agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial se realizó un registro domiciliario, incautando 20 gramos de setas alucinógenas, 50 gramos de marihuana, 2 gramos de speed y varias pastillas de éxtasis, así como 370 euros y útiles para la elaboración consumo y venta al por menor. Durante la práctica de este registro se procedió también a la detención de su hermano, imputándole el mismo delito de tráfico de drogas.