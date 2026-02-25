Desiertas más de 40 vacantes de Guardia Civil en Teruel

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Teruel denuncia que el anunciado aumento de plantilla por el Ministerio del Interior para la provincia no se ha materializado y que el balance actual es de cero agentes incorporados y más de cuarenta vacantes desiertas.

Su portavoz, Cristóbal Soria, asegura que tras la inauguración del cuartel de Utrillas el pasado mes de noviembre "no se ha producido ningún incremento efectivo de personal y numerosas plazas no han sido solicitadas ni cubiertas, lo que a mantiene la mayoría de las unidades con efectivos al límite e incluso algunas cerradas por falta de agentes".

A esto hay que sumar la falta de medios materiales, "especialmente vehículos adaptados a la orografía de la provincia".