El ministro Marlaska inaugura el cuartel de Utrillas

Las nuevas instalaciones, que han supuesto una inversión de más de 3 millones de euros, serán las primeras del instituto armado en Aragón en contar con una sala amable, un espacio íntimo y seguro destinado a menores y mujeres víctimas de maltrato.

Redacción

Teruel |

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha inaugurado hoy el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Utrillas. Las nuevas instalaciones, que han supuesto una inversión de más de 3 millones de euros, serán las primeras del instituto armado en Aragón en contar con una sala amable, un espacio íntimo y seguro destinado a menores y mujeres víctimas de maltrato.

También se han construido cuatro apartamentos en su interior para alojar a los agentes y sus familias. El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, ha pedido a Marlaska que se cubran "de forma inmediata todas las vacantes en la comarca".

Desde la Asociación Unificada la Guardia Civil, su portavoz, Cristóbal Soria, ha lamentado que el nuevo cuartel empiece a funcionar con solo cuatro agentes, cuando la plantilla debería estar formada por una docena. Soria también ve necesario "que se reorganice el servicio en toda la provincia, donde no hay ningún cuartel abierto por la noche".

El ministro ha señalado que se debe a "bajas puntuales que estamos trabajando para subsanar".

