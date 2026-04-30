El Debate sobre el Estado de la Ciudad se celebrará en Huesca el 23 de julio

LEER MÁS El tramo final de la calle Desengaño pasará a ser peatonal antes de su reurbanización

El Debate sobre el Estado de la Ciudad tendrá lugar el próximo 23 de julio en Huesca. Así lo ha anunciado este jueves la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna al término del pleno ordinario celebrado hoy. La sesión plenaria ha comenzado con la aprobación inicial del expediente de suplemento de crédito, de cerca de cuatro millones que permitirá atender gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente. En el ámbito urbano, recoge un plan de asfaltado y repavimentación de calles por importe de 1.800.000 euros, que incluyen algunas actuaciones que se derivan de la propuesta del PSOE aprobada en el último pleno y de los acuerdos para plasmar dicha propuesta en las modificaciones de crédito para reparto de remanentes. En concreto: 1.000.000 de euros para el plan de asfaltado, 500.000 euros para la reurbanización de la calle Lanuza, a lo que se suma una inversión de 300.000 euros para la fase final del parque de San Martín.

Además de estas cuestiones, se han consignado 200.000 euros para la construcción de escaleras entre la Ronda de Montearagón y el Paseo de la Muralla y 152.000 euros para la mejora de caminos del término municipal, entre ellos el de la Cruz del Palmo. Otra de las partidas destacadas asciende a 1.410.000 euros para inversiones en edificios municipales, que incluye la reforma de un local en la plaza de San Bernardo, con 1.200.000 euros, y actuaciones en el cementerio municipal, con 210.000 euros destinados a la construcción de nuevos nichos y columbarios. Asimismo, se contemplan otras intervenciones en espacios públicos como la plaza de toros.

El expediente incluye también actuaciones en equipamientos y servicios municipales, como la adquisición de una caseta para el control de accesos a las piscinas de San Jorge, el refuerzo del mantenimiento del Palacio de Deportes con 27.900 euros o el incremento de los contratos de servicios de los programas europeos Poctefa Pyrenart y Poctefa Eko. También se prevén intervenciones como la mejora de la biblioteca Ramón J. Sender, con una inversión suplementaria de 80.000 euros, la adaptación de los baños del bar de la ciudad deportiva José María Escriche, con 15.000 euros, el incremento del crédito destinado al arrendamiento del Palacio de Congresos o la adquisición de un molde de silicona y un pedestal para el monumento “La boca de la verdad”. El suplemento incorpora además medidas en movilidad y apoyo social, como el incremento de subvenciones a asociaciones sociales y a propietarios de viviendas de la plaza de Santa Clara números 2, 3 y 4, con una dotación de 30.000 euros, la ampliación de la línea de transporte urbano hacia el IES Pirámide, Walqa y PLHUS, con 25.000 euros, así como el refuerzo de contratos de servicios en el área de Urbanismo y el apoyo a clubes deportivos.

Por otro lado, también se aprobaba el expediente de crédito extraordinario, por un importe de 1.200.000 euros, que permitirá habilitar nuevas partidas para actuaciones no previstas inicialmente en el presupuesto. En materia de vivienda, se incluyen subvenciones del ARRU, con 475.000 euros, y del programa de rehabilitación de barrios, con 300.000 euros. El expediente contempla además actuaciones como el cambio de las calderas de la piscina del pabellón del Parque, con 145.000 euros, la ejecución de un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón para un proyecto de renaturalización en el colegio Alcoraz, con una inversión de 165.000 euros, la mejora del centro cultural Manuel Benito Moliner, la adquisición de una mesa de ping-pong para el pabellón del colegio Pío XII y la construcción de una caseta para el clorado de las piscinas del complejo deportivo Ruiseñor. Asimismo, se incluyen inversiones en servicios públicos, como la sustitución de luminarias por tecnología LED en la calle Gibraltar, con 17.000 euros, la adquisición de una máquina para la limpieza de grafitis, con 29.000 euros, o la incorporación de un vehículo patrulla para la Policía Local, además de otras actuaciones en instalaciones deportivas, como.

Tanto el suplemento de crédito como el crédito extraordinario salían adelante con los votos a favor del grupo popular, las abstenciones del grupo socialista y del concejal no adscrito y contaban con el voto en contra de Vox. El concejal de Hacienda, Ricardo Oliván agradecía a PSOE y al concejal no adscrito su abstención al tiempo que recordaba a Vox que en este mandato han votado lo mismo que el PSOE más de 40 veces, y se ha mostrado convencido de que habrá más. Para Oliván, "si alguien está deslegitimado para hablar de pactos, ese es Rubió". Le reprocha que el único pacto que respeta "es el de la incoherencia, el de la tergiversación y el de la prepotencia".

Por otro lado, el pleno aprobaba también, con los votos a favor de populares, socialistas y concejal no adscrito y el voto en contra de Vox, la modificación inicial del Anexo I de la Ordenanza Reguladora de la Zona de Bajas Emisiones y Zonas de Especial Protección Peatonal del Ayuntamiento de Huesca, que permitirá la peatonalización del tramo de la calle del Desengaño comprendido entre la plaza de San Vicente y la calle del General Alsina, una actuación largamente reclamada por los vecinos de este tramo y que se enmarca en la estrategia municipal de pacificación del tráfico en el centro histórico. El pasado 15 de abril, la Ponencia de Movilidad acordó por unanimidad respaldar la medida, que recibía el dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo y que hoy, finalmente, se ha aprobado en pleno.

La calle linda directamente con el Colegio San Vicente y con la residencia de mayores Casa Amparo, dos equipamientos que la ordenanza municipal de la Zona de Bajas Emisiones contempla, además, como elementos justificativos para reforzar la protección peatonal que solicitan los vecinos de este tramo. A estos argumentos se suma la propia fisionomía del trayecto, una vía estrecha y sin apenas actividad comercial o equipamientos públicos generadores de tráfico, lo que la convierte en idónea para la restricción de la circulación rodada.

La nueva ordenación contempla la señalización oficial de acceso y salida del ámbito, así como un sistema de control mediante cámaras. Además de las autorizaciones de acceso para residentes en este tramo, aquellos vecinos con plaza de garaje en la calle de Forment y la costanilla del León tendrán garantizada la entrada y salida de los mismos a través de itinerarios autorizados previa solicitud de acceso a la Oficina de Movilidad y en las condiciones que regula la ordenanza de Zona de Bajas Emisiones. La Policía Local ha establecido, además, las necesidades de señalización de la zona, así como los puntos en los que se ubicarán las cámaras de entrada y salida.

En cuestiones urbanísticas, se aprobaba por unanimidad incoar el expediente para la extinción del derecho de superficie del edificio de los multicines por incumplimiento de las obligaciones del titular, un proceso que, en su caso, permitiría la consolidación de la propiedad a favor del Ayuntamiento.

Otros asuntos que se aprobaban eran las aprobaciones iniciales de la modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Huesca y de la relación de Puestos de Trabajo, con los votos a favor de populares y concejal no adscrito y los votos en contra del grupo socialista y de Vox.

Finalmente, salía adelante, con el voto de calidad de la alcaldesa, la propuesta de resolución del grupo popular sobre la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de España con los votos en contra del grupo socialista y Vox y la abstención del concejal no adscrito. La moción expresa su rechazo a la política migratoria estatal y reprueba su gestión por no utilizar de forma óptima los recursos y plazas de acogida de titularidad estatal en la ciudad, trasladando la presión asistencial al Ayuntamiento y a las entidades sociales pese a tratarse de competencias estatales. Asimismo, insta a retirar el Real Decreto por falta de mecanismos de control, por vulnerar principios europeos y por contravenir el Pacto Europeo de Migración y Asilo, y a tramitar cualquier modificación en extranjería como proyecto o proposición de ley en el Congreso. También exige que cualquier proceso de regularización sea individualizado, cuente con memoria económica, criterios claros, procedimiento transparente y financiación suficiente para los municipios, y denuncia el colapso de los servicios sociales y de atención ciudadana en Huesca derivado de esta situación.