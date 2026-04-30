“Danza y Ciudad” lleva la danza contemporánea al espacio urbano de Huesca

El Ayuntamiento de Huesca organiza una nueva edición de “Danza y Ciudad” con motivo del Día de la Danza, una propuesta que traslada la danza contemporánea al espacio urbano a través de una selección de tres micro-piezas pensadas para su exhibición en la calle.

La actividad se celebrará el próximo sábado 2 de mayo, a las 19:00 horas, en los Porches de Galicia y será de acceso gratuito. La iniciativa busca acercar esta disciplina a nuevos públicos fuera del teatro, con formatos breves, directos y concebidos específicamente para el entorno urbano, favoreciendo una relación más cercana con el espectador.

El programa reúne intervenciones de corta duración a cargo de compañías locales, nacionales e internacionales, que permiten distintos niveles de lectura y una experiencia escénica accesible en el espacio público.

La bailarina Laura López y la violagambista, cantante y compositora Pilar Almalé presentarán Spirit Hilma, una fantasía escénica inspirada en la artista sueca Hilma af Klint, considerada pionera de la pintura abstracta. La pieza combina danza contemporánea y música en directo, articulando un diálogo entre movimiento, sonido y el universo visual de la artista.

Por su parte, la Cía. Marc Fernández pondrá en escena (Íor), un dúo de danza contemporánea basado en el trabajo físico del partnering y el body contact. La propuesta plantea un encuentro entre dos cuerpos que buscan equilibrio y complicidad en un recorrido coreográfico que alterna tensión y fragilidad.

El programa se completa con Nakama, de The Concept Company, una pieza dinámica de danza pensada para el espacio público que reflexiona sobre la amistad y el acompañamiento. A través de un lenguaje que combina danza contemporánea y urbana, la obra propone un recorrido sobre la importancia de avanzar junto a otros, conectando con el entorno y con el público desde una propuesta de ritmo ágil y lectura clara.