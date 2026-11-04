Culmina PATRIM 4.0 tras invertir durante tres años en turismo sostenible en Huesca

El proyecto “PATRIM 4.0” culmina su labor de promoción y protección del patrimonio pirenaico después de tres años de cooperación transfronteriza y una inversión de más de 1,3 millones de euros de los que el 65% ha sido financiado por el programa europeo Interreg POCTEFA. La red de la que forman parte 14 socios de Aragón, Cataluña, Navarra, País vasco y Francia trabaja desde 2008 para reforzar el papel de la cultura y el turismo sostenible en el desarrollo del territorio.

La red no incluye solo administraciones públicas, sino también empresas culturales y universidades. En este marco de trabajo, se han desarrollado acciones para mejorar la ecoeficiencia y el consumo energético de los centros o se ha diversificado la oferta turística para atraer a familias y público especializado. En la comarca de la Hoya de Huesca se ha contado, entre otros, con el centro de interpretación sobre Ramón y Cajal en Ayerbe, los centros de interpretación de los buitres en Santa Cilia de Panzano, el laboratorio paleontológico de Loarre, la Alberca de Alboré en Montmesa y el del Salto de Roldán en Nueno. La presidenta de la comarca de la Hoya de Huesca, Mónica Soler ha detallado que en estos espacios se han organizado varias actividades con el objetivo de preservar el patrimonio y potenciar el desarrollo local

Además, se ha trabajado en la conexión del patrimonio con la gastronomía local a través del proyecto comarcal "Saboreando", implicando a los productores agroalimentarios. Estas iniciativas buscan dinamizar el territorio y atraer a un turismo sostenible. Ahora se abre un período de transición para evaluar los resultados y preparar una nueva candidatura para futuras convocatorias de financiación europea. Se espera que a partir de finales de 2027 se abra una nueva convocatoria del programa POCTEFA y mientras tanto, los socios seguirán trabajando con recursos propios para mantener vivas las acciones y la colaboración.