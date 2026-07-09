Continúa la reintroducción del lince con la llegada de Wepe

Continúa la reintroducción del lince ibérico en Aragón. Este jueves ha sido liberado en Torrecilla de Valmadrid un macho llamado Wepe. En un primer momento, se aclimatará en un terreno de dos hectáreas para aprender a cazar conejos y luego se le soltará en el campo de más de 26.000 hectáreas en la cuenca del Huerva. Como todos los linces, estará geolocalizado.

Próximamente, acompañará a Wepe una hembra, Walqa, que todavía no ha llegado a Aragón. Ha tenido que aplazarse como consecuencia del incendio forestal registrado recientemente en el entorno del centro de cría de La Olivilla (Jaén), desde donde iban a ser trasladados ambos animales.

Un total de 16 municipios han apoyado esta reintroducción después de 50 años sin linces. Con la incorporación de Wepe y la llegada próximamente de Walqa, el programa sumará siete de ocho ejemplares previstos para este año, tras la muerte del lince Waka tras sufrir un golpe en la cabeza por un ferrocarril.

La intención del Departamento de Medio Ambiente es dar continuidad al programa y habrá más sueltas en 2027. Hasta la fecha, la inversión comprometida asciende a 1,1 millones de euros, de los que 920.000 euros proceden de fondos europeos del Plan de Recuperación.