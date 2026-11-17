El gasto en calefacción es una de las principales preocupaciones de los hogares este invierno. Según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), puede llegar a suponer más de la mitad 60% del consumo doméstico de las familias. Además, los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sitúan el gasto medio en más de 600 euros al año para calentar las viviendas.

Con una subida interanual del gasóleo de calefacción de entre el 46,4% y el 67%, sólo queda ponerse la chaqueta en casa y racionalizar al máximo el uso de la calefacción evitando hábitos que este invierno van a penalizar duramente muchas economías domésticas. El director comercial de DS Energía, Luis Avellaned, señala que es fundamental "ajustar la temperatura en casa y tenerla entre 19 y 21 grados". En el caso de disponer de termostatos por zonas o habitaciones, hay que tener en cuenta que la necesidad de calor no es la misma para estar sentados en el salón leyendo o viendo la tele que en la cocina, donde suele haber fogones y otros aparatos encendidos. "Hay que tener en cuenta que cada grado que bajamos en la calefacción nos puede ayudar a ahorrar entre un 7% y un 10% en la factura", recuerda Avellaned.

Otro error habitual, según Avellaned, es "no apagar la calefacción al salir de casa", ya que existe la falsa creencia de que cuesta más volver a calentar la casa si se enfría durante el tiempo de apagado que mantener una temperatura estable todo el tiempo, algo que "está demostrado que no es así. La energía que estamos consumiendo para mantener esos 20 grados cuando no estamos, no se compensa con la que se necesita para volver a recuperar la temperatura de la casa", concluye este experto.