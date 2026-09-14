Comienzan las obras en la A- 132 que obligan a cortar el tráfico

Los trabajos se van a centrar en la ampliación de un viaducto entre el puerto de Santa Bárbara y Villalangua. Las obras comenzaron a finales de julio, pero se paralizaron por el malestar del sector turístico y de los pueblos afectados, ya que se produjo en temporada alta. Ante estas quejas, el Gobierno aragonés decidió retrasarlas hasta hoy. El director general de carreteras, Miguel Ángel Arminio, señala que el corte afecta a un tramo de 18 kilómetros, pero han establecido itinerarios alternativos, aunque habrá que recorrer más distancias.

El objetivo es ampliar la anchura del puente hasta los nueve metros y medio para facilitar el paso de dos vehículos de manera simultánea. Ha sido un verano complicado para esta zona de la provincia de Huesca por el incendio que afectó a la zona de Las Peñas de Riglos. Ahora con el corte de tráfico, los propietarios de alojamientos de turismo rural prevén más cancelaciones por los problemas de acceso. El empresario de aguas bravas, Gustavo Ortas, señala que grupos de excursionistas de la zona de la Jacetania han anulado reservas porque ahora deben recorrer más kilómetros.

Más obras. El túnel de Somport permanecerá cerrado al tráfico desde esta tarde y hasta el sábado por obras de estabilización de taludes que se ejecutarán en la plataforma del lado francés. Para los turismos y vehículos de menos de 3.500 kilos se ha habilitado un itinerario alternativo por el puerto de Somport, salvo mañana de 10:00 a 16:00 horas, franja en la que no habrá itinerario alternativo disponible.