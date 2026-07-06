Comienzan el acondicionamiento del paso superior de la N-240 en el acceso a Velillas

Este lunes, 6 de julio, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado los trabajos de rehabilitación y mejora del paso superior ubicado en el kilómetro 190,9 de la N-240, en el término municipal de Velillas. Estas obras cuentan con un presupuesto de 250.923 euros (IVA incluido).

Los trabajos que se van a desarrollar, con una duración estimada de tres meses, consisten en la retirada de una de las cuatro vigas de hormigón pretensado del tablero, que presenta daños derivados del impacto de un vehículo. Para ello, se retirará la viga dañada y se colocará una nueva, reconstruyendo la losa e instalando un pretil adaptado a la normativa vigente. Además, se protegerán y pintarán las vigas del borde del puente para señalizar el gálibo máximo permitido y evitar futuros impactos.

Las obras incluyen también un conjunto de actuaciones complementarias para mejorar la durabilidad de la estructura, como la impermeabilización, la renovación del sistema de drenaje, la instalación de juntas de dilatación, y la aplicación de pintura anticarbonatación sobre la superficie de hormigón para protegerla de la humedad.

Esta actuación forma parte del contrato de mantenimiento y reparación de las estructuras pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado en Aragón, con un presupuesto total de 5,16 millones de euros (IVA incluido) y tiene como objetivo garantizar la plena funcionalidad, durabilidad y seguridad de la infraestructura.