Comienza la vacunación para mayores de 80 años y grupos de riesgo

LEER MÁS La campaña de vacunación contra la gripe arranca el lunes

De momento, la tasa de incidencia es de 11 casos por 100.000 habitantes, lejos de los 59 contagios que marca el umbral de epidemia. Sin embargo, el cambio de tiempo y los primeros fríos pueden incrementar el número de afectados. El director de enfermería de Atención Primaria del sector Zaragoza II, Cristian Alquézar, recomienda la vacunación a los grupos de riesgo y que lo hagan antes de que el virus se propague.

Cientos de personas en todo Aragón han recibido hoy esa dosis contra la gripe. Saben de la importancia de protegerse para evitar los síntomas de esta enfermedad. La siguiente fecha en el calendario de la vacunación contra la gripe es el 3 de noviembre. Entonces se incorporarán el resto de grupos, entre ellos las personas mayores de 60 años y otras con factores de riesgo.

La campaña de vacunación frente a la gripe comenzó el 28 de septiembre en las residencias de mayores, los trabajadores sociosanitarios, las mujeres embarazadas y las personas con gran dependencia o muy alto riesgo. El 5 de octubre arrancó la vacunación escolar para los alumnos de 3, 4 y 5 años, que finaliza hoy en 159 colegios de toda la Comunidad, con 4.208 alumnos inscritos, un 41,5% más que la campaña anterior.