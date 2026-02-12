Comienza el Certamen de Restaurantes de Zaragoza: "el sabor hecho arte"

Pimiento del piquillo con morcilla y Cebolla Fuentes de Ebro DOPdulce al Azafrán del Jiloca; borraja de la huerta aragonesa con salsa velouté de cecina, huevo a baja temperatura y lascas de cecina Summatura; lingote de cerdo Duroc a baja temperatura sobre patata confitada y su reducción a la trufa negra; albóndigas de Ternasco de Aragón IGP especiado, crema de coliflor y queso de Sierra de Albarracín; o bizcocho de regaliz y cerveza negra, membrillo casero, helado de almendras y sopa de chocolate blanco son algunas de las propuestas que encontrarán los comensales en los restaurantes participantes y en el recetario que se ha publicado con los platos del concurso.

El presidente de Horeca Restaurantes, José María Lasheras, ha destacado que "el recetario va a volver a sorprender por la calidad y el alto nivel de gastronomía, aunque se valora el conjunto del restaurante". Con esa filosofía nació el certamen hace más de un cuarto de siglo, "como una muestra de lo que hacíamos todos los días en nuestros establecimientos. Aunque la gastronomía es muy importante, se valora el conjunto: la puesta en escena, el servicio, los maridajes, la atención al cliente...", señala Lasheras.

El funcionamiento del concurso apenas varía año tras año. No se trata de elaborar un plato estrella para el jurado: "la filosofía es que sean platos que tienes en tu carta habitualmente, como poco durante todo el certamen". Aprovechando que Zaragoza ha sido incluida en la Red de Ciudades Creativas del Mundo de la Unesco en la categoría de Gastronomía, se ha elegido como lema 'el sabor hecho arte' y por primera vez se entregará el premio Orgullo Hostelero con el objetivo de hacer bandera del sector