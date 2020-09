Clases semipresenciales y aforo limitado al 40% para comenzar el curso en la Universidad

Primer día de curso para los 32.500 alumnos de la Universidad de Zaragoza y la San Jorge. Una apertura de las aulas muy especial, ya que el coronavirus va a condicionar el desarrollo de las clases, ya que serán semipresenciales, con el aforo limitado al 40%. Además, las prácticas serán en grupos muy reducidos y estables para evitar los contactos entre los universitarios. El uso de las mascarillas en las aulas será obligatorio.

Todas las facultades han reforzado las medidas de seguridad sanitaria. Han señalizado los accesos a los edificios, han instalado dispensadores de gel hidroalcohólico y las aulas se ventilarán al final de cada clase. Las salas de estudio tendrán un uso restringido y en las cafeterías la capacidad ser reduce porque aumenta la separación entre mesas. Los alumnos confían en que esas medidas permitan evitar los contagios.

Universidad de Zaragoza

La Universidad de Zaragoza ha acogido el acto de apertura del curso académico. Para garantizar las medidas de seguridad, no se ha celebrado en el Aula Magna, si no que se ha trasladado al patio central del Edificio Paraninfo. El rector, José Antonio Mayoral, destaca el esfuerzo que han realizado para garantizar que las clases serán presenciales y on line.

Da por hecho, que se producirán contagios y que habrá que activar los protocolos para aislar aulas y fomentar la enseñanza telemática. Además, destaca la apuesta de la institución por las familias con menos recursos económicos con un descenso del 13% en las matrículas y bonificaciones

Universidad San Jorge

También arranca el curso en la Universidad San Jorge, donde se han organizado turno para combinar la enseñanza presencial y telemática. La rectora, Berta Sáez, señala el esfuerzo que han realizado en nuevos equipamientos para garantizar que los alumnos pueden seguir las clases.