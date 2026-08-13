Cientos de niños disfrutan del encierro infantil de minibueyes

La quinta jornada de fiestas de San Lorenzo, transcurre con ambiente taurino, con la celebración por la mañana del encierro infantil con mini bueyes y el regreso esta tarde de la ganadería de los Victorinos a la Feria de la Albahaca.

Multitud de niños han participado esta mañana en el Encierro Infantil con mini bueyes celebrado en el Coso Bajo, desde la calle San Lorenzo y hasta la plaza de Toros. A semejanza del ritual en San Fermín, los participantes, periódico en mano, han entonado un cántico para invocar la protección de San Lorenzo y tras el lanzamiento de un cohete se ha abierto el portón para que salieran los minibueyes y la chiquillería ha salido corriendo en dirección a la plaza.

Los participantes han continuado con las carreras delante de los animales una vez llegados al ruedo. Gabriel García Lázaro de la ganadería La Estanca, de Tauste, detallaba las características de los seis mini bueyes que han realizado el recorrido. “Son animales que rondan los seis meses que no pesan más de 150 o 200 kilos”, ha indicado.

Alberto García, el gerente de Tauroemoción, empresa gestora de la plaza de toros de Huesca, se mostraba satisfecho por la gran aceptación de este miniencierro que se celebra por segundo año consecutivo. “ Visto el éxito de este año y del pasado, nuestra idea es que el mini encierro quede instaurado en el programa de fiestas”, ha señalado.

El reconocido empresario y ganadero Victorino Martín García también destacaba el éxito de esta iniciativa. “Es un acierto esta iniciativa. Los bueyes son pequeñitos y los niños no corren riesgo. Es una forma de que vivan y participen en la fiesta desde pequeños”, ha apuntado Martín García.

Tras el encierro, ha tenido lugar una clase de toreo de salón para los más aficionados a cargo del maestro Morenito de Aranda. Además, Tauroemoción ha regalado 500 invitaciones a niños y niñas mayores de 15 años para la corrida de esta tarde, canjeables en las taquillas de la plaza antes del festejo.