Chef Manolito con la nota gastronómica del verano

Acostumbrados a la cocina mediterránea, puede resultar diferentes determinados sabores, por su forma de cocinar los alimentos o por los propios ingredientes. Manuel Barranco “Chef Manolito” nos traslada a esos países y nos ofrece recetas que podemos no sólo realizar en casa, sino adaptarlas a los productos aragoneses.

Rescata todas las recetas de #ComiéndonoselMundo que nos ha contado Chef Manolito en esta temporada 2025-2026 de Gente Viajera Aragón. Desde Bergen hasta Riga, Colombia, Canadá, Budapest o Grecia. Y si las pruebas, no dudes en contárnoslo: