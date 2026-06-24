Comiéndonos el Mundo

Chef Manolito con la nota gastronómica del verano

Son miles de sabores los que se pueden descubrir viajando por el mundo y Manuel Barranco “Chef Manolito” los descubre en #ComiéndonoselMundo. Propuestas que llevan desde la cocina más elaborada a los platos de puestos callejeros más tradicionales.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Manuel Barranco "Chef Manolito"
Manuel Barranco "Chef Manolito" | Lourdes Fune Cardiel

Acostumbrados a la cocina mediterránea, puede resultar diferentes determinados sabores, por su forma de cocinar los alimentos o por los propios ingredientes. Manuel Barranco “Chef Manolito” nos traslada a esos países y nos ofrece recetas que podemos no sólo realizar en casa, sino adaptarlas a los productos aragoneses.

Rescata todas las recetas de #ComiéndonoselMundo que nos ha contado Chef Manolito en esta temporada 2025-2026 de Gente Viajera Aragón. Desde Bergen hasta Riga, Colombia, Canadá, Budapest o Grecia. Y si las pruebas, no dudes en contárnoslo:

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid