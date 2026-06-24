Chef Manolito con la nota gastronómica del verano

Acostumbrados a la cocina mediterránea, puede resultar diferentes determinados sabores, por su forma de cocinar los alimentos o por los propios ingredientes. Manuel Barranco “Chef Manolito” nos traslada a esos países y nos ofrece recetas que podemos no sólo realizar en casa, sino adaptarlas a los productos aragoneses.
Rescata todas las recetas de #ComiéndonoselMundo que nos ha contado Chef Manolito en esta temporada 2025-2026 de Gente Viajera Aragón. Desde Bergen hasta Riga, Colombia, Canadá, Budapest o Grecia. Y si las pruebas, no dudes en contárnoslo:
- Los secretos del salmón noruego de Bergen
- Los pelmeni y sklandrausis nos acercan a Riga
- Un rico chunchullo colombiano en taco
- Niágara, "entre dos tierras" y "entre dos panes"
- [[LINK:INTERNO|||Audio|||69b419729868b0e45a97656b|||Budapest, entre el goulash y las chimeneas húngaras o Kürtőskalács]]
- Dolmades, koulouri y portokalópita en la propuesta griega de Chef Manolito