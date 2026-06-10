La charanga del Mundial es de Rubielos de Mora

El 11 de junio comienza oficialmente el Mundial de Fútbol, será con el partido que enfrente a México y Sudáfrica. Se trata de la vigésimo tercera edición de la Copa Mundial de Fútbol y van a ser 48 los equipos que participen en los cruces de esta competición que terminará el 19 de julio y que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Todos pendientes de la selección española y puede que hasta con banda sonora

“Españoletes” es la canción que Los Inhumanos junto con Tufuria y la charanga Los Espontáneos de Rubielos de Mora han grabado para que acompañe a los partidos de la selección. El videoclip cuenta con guiños a todo lo que significa la selección española, tanto la masculina como la femenina, por lo que no falta el bombo de Manolo que a tantos partidos a acompañad a La Roja por todo el mundo. Un bombo que el propio Manolo regaló a la charanga Los Espontáneos cuando coincidieron actuando en las fiestas de la localidad zaragozana de Calatayud.

Los artistas cuentan como la canción Españoletes surgió “con la intención de convertirse en un canto reconocible, fácil de corear y pensado para sonar tanto en los estadios como en las celebraciones de calle”. El videoclip se ha rodado en la localidad turolense de Rubielos de Mora y Javi Blasco, de la charanga Los Espontáneos explica que el rodaje fue toda una revolución y que la relación con Los Inhumanos comenzó cuando los turolenses les contrataron para su concierto de aniversario.

Los Espontáneos celebraron a finales de 2025 su 30 aniversario y este verano lo tienen “cargado” de concierto, por lo que ven complicado poder ir a ver algún partido del Mundial.

Aquí puedes ver el videoclip de Españoletes rodado en Rubielos de Mora con la charanga Los Espontáneos: