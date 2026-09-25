El CDAN organiza cinco talleres para despedir la exposición ‘Ellas ilustran botánica’

El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) ha organizado cinco talleres para despedir la exposición ‘Ellas ilustran botánica’, que se podrá visitar hasta el próximo 1 de noviembre. Con estas acciones se podrá seguir aprendiendo sobre botánica, género, fotografía e ilustración de la mano tanto de artistas presentes en la muestra, como Vicky Méndiz, Gema Rupérez y Rakel Gómez Vázquez, como de colaboradoras externas, como la artista Susana Vacas y la bióloga Lorena Escuer.

La exposición ‘Ellas ilustran botánica’, que abrió sus puertas en el CDAN el pasado mes de mayo, recoge la autoría femenina en la ilustración botánica desde el siglo XVII hasta la actualidad. Durante siglos, la botánica se configuró como un ámbito de conocimiento reservado casi exclusivamente a los hombres. La participación de las mujeres fue limitada, invisibilizada o directamente excluida, quedando en muchos casos relegada a tareas asociadas al cuidado de las plantas. Como consecuencia, la ilustración realizada por mujeres permaneció en un segundo plano o en el anonimato, a pesar de su papel fundamental en la observación, el registro y la transmisión del conocimiento botánico. La exposición tiene como objetivo recuperar esa genealogía y situar en primer plano a las mujeres que contribuyeron a la construcción de la imagen científica de las plantas. Para ello, exhibe el trabajo de 60 autoras, de ámbito nacional e internacional, con más de 500 obras en exposición.

Antes de que finalice la muestra, el CDAN ha programado cinco actividades complementarias. Comenzarán este sábado, 26 de septiembre, de 11:30 a 14:00 horas, con el taller ‘Antotipia. La escucha de las plantas’, impartido por la fotógrafa Vicky Méndiz. La actividad propone un reencuentro con los orígenes de la fotografía desde una perspectiva totalmente experimental. De la mano de la artista Vicky Méndiz, los participantes dejarán de lado la cámara para sumergirse en la antotipia: una técnica del siglo XIX que utiliza la fotosensibilidad de los jugos vegetales para crear imágenes únicas. El sábado 3 de octubre, de 11:00 a 14:00 horas, se desarrollará la actividad ‘Lectura botánica situada: problemas de la tierra, problemas de la imagen’, un taller a cargo de la artista Rakel Gómez Vázquez en el que se reflexionará sobre cómo construyen las imágenes la manera en que las personas se relacionan con la naturaleza.

El domingo 11 de octubre, de 12:00 a 14:00 horas, tendrá lugar un taller de collage con la artista Susana Vacas. Tomando como punto de partida ‘Re-composición’, el objeto literario-artístico en forma de libro-collage de Susana Vacas, se realizará una aproximación a la exposición ‘Ellas ilustran botánica’ de una forma práctica y teórica. Asimismo, el domingo 18 de octubre, de 11:00 a 14:00 horas, se ha programado el taller ‘Yo también soy invasora’, con la artista Gema Rupérez. Es un taller de campo, de archivo y de dibujo en torno a la obra ‘Especies invasoras’ de Gema Rupérez. Por último, el 25 de octubre, de 11:30 a 14:00 horas, se celebrará el taller ‘Insectos y flores a la conquista del mundo’, impartido por la bióloga Lorena Escuer. En esta sesión, los participantes recordarán que las flores y los insectos han estado colaborando con el medio ambiente desde hace millones de años, en un trabajo silencioso, pero extraordinariamente poderoso. En una charla teórico-práctica, se conocerá la función de flores e insectos en el planeta y se recorrerá la exposición para intentar comprender la relación entre flores e insectos. Las personas interesadas en asistir a los talleres pueden inscribirse y adquirir su plaza en la página web del CDAN.