Camarena de la Sierra recupera su historia con la ruta de los búnkeres

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En los días previos a Semana Santa, la localidad turolense de Camarena de la Sierra inauguró la Ruta de los Búnkeres. Se trata de un recorrido de casi 7 kilómetros, 6,64 concretamente, que lleva al visitante por seis búnkeres de la Guerra Civil. “Están todos en prefecto estado de conservación, tan sólo tenían las bocas de entrada tapadas, lo que hemos hecho ha sido destaparlas y dejarlos perfectos tal y como estaban en aquellos momentos, al igual que el puesto de mando avanzado donde se guardaba la munición”, explica el alcalde de Camarena de la Sierra, Francisco Narro.

En esta ruta, rehabilitada gracias a 50.000 euros procedentes de los Fondos FITE y 10.000 aportados por el Ayuntamiento, permite conocer una de las líneas de fortificaciones que fue clave durante la Guerra Civil y que se construyó en 1938. De hecho, a estos abrigos de tropa, nidos de ametralladora y pozos de tirador se han ubicado paneles con códigos QR a través de los que poder conocer la historia del entorno.

El acalde cuenta cómo se ha contado con la colaboración del historiador Rubén Sáez y el arqueólogo Javier Ibáñez, quienes han realizar un exhaustivo trabajo “en el que han estudiado archivos militares para conocer dónde estaban ubicados los puestos de mando, el frente de la contienda, etc. y todo lo han plasmado en paneles informativos y en folletos informativos”.

El folleto informativo y toda la información de la ruta se puede consultar en la página web www.rutabunkerescamarena.es donde se puede obtener también contenidos históricos y todo el recorrido detallado que cuenta con más de medio centenar de abrigos de tropa cubiertos con bóveda de hormigón, además de una veintena de puestos de mando, alrededor de cuarenta nidos de ametralladora o fusil ametrallador, unos doscientos pozos de tirador, depósitos de munición y almacenes de víveres, así como el entramado de trincheras que articulaba todo el sistema defensivo.