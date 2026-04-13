Buscan familias para que cinco niños saharauis puedan pasar el verano en Huesca

La asociación Alouda hace un llamamiento a las familias altoaragonesas para que acojan a los 40 niños saharauis que pasarán este verano en la provincia de Huesca gracias al programa “Vacaciones en paz”. Si da resultado y se cubre el cupo en tiempo, podrían llegar al altoaragón cinco niños más.

Así, en total serían 45 niños saharauis de entre 8 y 11 años. 35 de ellos pasarían los dos meses en familias de acogida mientras que otros cinco niños con discapacidad serán acogidos por entidades de Cadis Huesca. Ambas opciones les permite alejarse de las duras condiciones de vida que tienen en el desierto y en campos de refugiados.

Desde Alouda, la coordinadora del programa, Gema Bergüés, reconoce que este año está costando más cerrar familias de acogida ya que disponen de un mes menos para ello. Solo hacen fala dos cosas, tener la documentación necesaria y, sobre todo, mucho tiempo. Y es que como señala Bergüés, acoger a estos niños supone “abrirles las puertas de su casa, cuidarlos, atenderlos, alimentarlos, darles mucho cariño y que pasen a formar parte de la familia”. Los niños llegan escolarizados y vacunados.

Entiende que haya familias que sientan temor por cómo resolver cualquier circunstancia que pueda darse con un niño con el que no comparten ni el idioma, pero insiste en que Alouda lo tiene todo previsto. Varios monitores viajan con estos chicos y ante cualquier circunstancia se puede contactar con ellos.

Está previsto que los chicos y chicas pasen en la provincia de Huesca de finales de junio a finales de agosto. Las familias interesadas pueden contactar con Alouda a través del correo electrónico vacacionesenpazalouda@gmail.com o por teléfono llamando al 648 15 53 60.