Azcón: "vamos a limpiar 10.000 hectáreas de bosque y monte"

Azcón ha recordado que van a invertir 43 millones de euros en adquirir nuevos helicópteros o aviones para la lucha contra incendios y en la mejora de las condiciones laborales de las brigadas forestales. Sin embargo, la prioridad es cumplir la máxima de que los incendios se apagan en invierno.

Esa lucha contra el fuego tendrá su reflejo en los presupuestos de la Comunidad Autónoma. El Consejo de Gobierno ya ha aprobado el techo de gasto que asciende a 8.400 millones, un 11% más que en las cuentas de 2024. Azcón explica que ahora están negociando las prioridades entre los socios de Gobierno junto con la sanidad, la educación y las políticas sociales.

Educación

Azcón también ha analizado los datos del informe educativo PISA en el que Aragón está por encima de la media nacional, aunque hemos registrados los peores datos históricos. Ha confirmado que revisarán el actual currículo para reforzar materias como matemáticas o comprensión lectora y culpa de esos malos datos a la política educativa del Gobierno de España.

Otro asunto que centra la actualidad educativa es la regulación de las actividades extraescolares de los colegios. El Gobierno aragonés ha aprobado unos protocolos para garantizar esas salidas, una norma que los sindicatos califican como insuficiente. Azcón ha dejado claro que no pueden garantizar la exención penal de los docentes ni vincular esas actividades a incrementos salariales.

Sanidad

En la entrevista aquí, en Onda Cero, Azcón ha mostrado su preocupación por la huelga indefinida que plantean los sindicatos médicos por el Estatuto Marco que impulsa el Gobierno de España. Además, los profesionales sanitarios no descartan convocar paros autonómicos si el Gobierno aragonés no cumple con los compromisos que firmaron en mayo. El presidente de la Comunidad Autónoma asegura que está dispuesto a negociar.

Azcón también ha hecho referencia al desencuentro que mantienen con el Gobierno de España por el decreto que regula la instalación de los centros de datos. Unos criterios que podrían frenar el desarrollo de esos equipamientos tecnológicos. Azcón, rechaza el argumento de que los data center encarecerán el precio de la energía. Además, insiste en que Aragón ha hecho los deberes en el desarrollo de las energías renovables para atraer inversiones. En cambio, ahora podría ser penalizado.