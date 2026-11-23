La candidata al Congreso por el Partido Popular, Ana Alós y el líder del PP en Aragón, Jorge Azcón, han reclamado hoy en Huesca al PSOE una campaña limpia. Y es que los últimos días la campaña en el Alto Aragón se ha visto salpicada de varios incidentes. Ayer el concejal socialista Roberto Cacho publicó en redes sociales un video en el que quemaba una papeleta del PP. En el vídeo, Cacho muestra la papeleta de Ana Alós y del Partido Popular y afirma: "Por fin me ha llegado la papeleta de Ana Alós y el Partido Popular. Por fin". A continuación, prende fuego al papel con un mechero y remata con el mensaje dirigido a Sánchez: "Pedro, yo sí te voto". La publicación fue retirada después de que se extendiera la polémica.

El Partido Popular cree que este comportamiento constituye una "falta de respeto hacia una opción política legítima". Critican el gesto de Cacho y denuncian su nulo talante democrático. El lídel del PP en Aragón, Jorge Azcón, cree que se han cruzado todas las líneas y que hay que decir al PSOE "basta ya" y pide a los socialistas "que reflexionen sobre el juego limpio y la buena educación".

En esos mismos términos también se manifestaba la candidata al Congreso Ana Alós. Para Alós lo ocurrido "es una piedra más que se suma a la degeneración del sistema democrático al que nos está llevando el Partido Socialista levantando muros y generando odio al adversario".

Por otro lado, el pasado viernes hubo que parar y repetir el primer bloque en la grabación del debate en Aragón TV de los candidatos al Congreso por Huesca tras detectar que la representante del PSOE tenía en su atril el teléfono móvil incumpliendo las condiciones establecidas. La candidata popular Ana Alós ha puesto en duda que fuera un descuido tal y como argumenta la socialista Begoña Nasarre y exige también "juego limpio".