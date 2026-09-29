El Ayuntamiento de Huesca repinta la señalización de la Zona de Bajas Emisiones

LEER MÁS Huesca reduce los accesos ocasionales a la Zona de Bajas Emisiones

El Ayuntamiento de Huesca va a repintar este miércoles las entradas y salidas de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) para reforzar su señalización y facilitar la identificación de los puntos de acceso y salida de este ámbito. Con motivo de estos trabajos, los vehículos que accedan a la Zona de Bajas Emisiones y a la Zona Especial de Protección Peatonal deben hacerlo conforme a las autorizaciones y condiciones establecidas para cada supuesto en la normativa municipal. Recuerda, además, que disponer de autorización para acceder a estas zonas no supone, con carácter general, que se pueda estacionar en la vía pública. El estacionamiento debe ajustarse en todo momento a los supuestos, condiciones y periodos establecidos para cada tipo de autorización.

El repintado incluirá también el entorno de la calle del Desengaño, cuyo tramo comprendido entre la plaza de San Vicente y la calle del General Alsina, junto con las calles Romero, León y Forment, forma parte de la nueva ordenación peatonal que entró en vigor el pasado 8 de septiembre. La peatonalización de este ámbito mantiene el acceso de los residentes del tramo y de aquellos vecinos con plaza de garaje en las zonas autorizadas, siempre conforme a los itinerarios y condiciones establecidos en la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones y de la Zona Especial de Protección Peatonal.

En este ámbito, al igual que en el resto de la zona regulada, únicamente se podrá estacionar cuando el vehículo cuente con la autorización correspondiente y dentro de los periodos establecidos para ello. La Policía Local continuará controlando el cumplimiento de las condiciones de acceso, circulación y estacionamiento previstas en la normativa municipal.