Huesca reduce los accesos ocasionales a la Zona de Bajas Emisiones

La zona de bajas emisiones (ZBE) de Huesca continúa consolidándose tras su entrada en vigor el pasado 7 de enero. Los datos de estos primeros meses muestran un incremento de los usuarios registrados de forma permanente y una reducción significativa de las solicitudes ocasionales de acceso. Hasta el 7 de enero de 2026 había 16.442 usuarios registrados de forma permanente en el sistema de accesos (entre residentes, titulares de garajes, taxis o vehículos de carga y descarga). Desde el 8 de enero y hasta el 11 de marzo se han incorporado 777 nuevos usuarios, lo que eleva el total a 17.219 usuarios registrados. En conjunto, estos usuarios suponen 1.877 matrículas nuevas autorizadas de forma permanente para acceder a la zona de bajas emisiones.

En paralelo, las solicitudes ocasionales de acceso han experimentado una reducción notable. Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2026 se registraron 41.852 solicitudes, lo que supone una media aproximada de 709 autorizaciones diarias. Sin embargo, entre el 1 y el 11 de marzo se han contabilizado 2.997 accesos ocasionales, con una media de unas 272 solicitudes al día, lo que refleja un descenso considerable en este tipo de permisos puntuales. Esta reducción se explica, en gran medida, porque muchas empresas de servicios, reparto y profesionales autónomos que acceden habitualmente a la zona peatonal y a la ZBE están transformando sus permisos ocasionales en autorizaciones permanentes, lo que evita tener que tramitar solicitudes cada vez que necesitan acceder a estas zonas.

El concejal de Movilidad, Iván Rodríguez, ha valorado positivamente esta evolución y ha señalado que “se cumple uno de los objetivos de esta nueva regulación de la ZBE que era reducirle la carga burocrática y de trabajo a las empresas que tienen que acceder a la ZBE”. En este sentido, el responsable municipal ha hecho hincapié en que muchas empresas, especialmente del ámbito de los servicios y el reparto, pueden registrar sus vehículos en la Oficina de Movilidad para obtener autorizaciones permanentes y evitar así tener que tramitar permisos ocasionales cada vez que necesitan acceder a la zona de bajas emisiones o al área peatonal, dando respuesta así a una de las quejas recurrentes trasladadas por empresas y profesionales que acceden habitualmente a estas zonas.

Por ello, desde el Ayuntamiento se anima a empresas, autónomos y profesionales que acceden habitualmente a estas zonas a revisar la ordenanza reguladora de la ZBE, disponible en la página web municipal o en la propia Oficina de Movilidad, para comprobar los requisitos y tramitar, en su caso, las autorizaciones permanentes.