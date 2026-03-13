Las asociaciones turísticas de Teruel cuestionan los proyectos renovables

Las asociaciones turísticas de Teruel cuestionan la implantación de macroproyectos eólicos y fotovoltaicos en la provincia y muestran su preocupación por las investigaciones judiciales vinculadas a la promotora Forestalia.

Los empresarios de las comarcas del Maestrazgo, la Sierra de Albarracín, el Bajo Aragón y el Matarraña han presentado el Manifiesto por la Economía Real de Teruel, en el que denuncian que proyectos como el Clúster Maestrazgo o el Clúster Eliana han generado división social en los pueblos y alertan de la opacidad en su tramitación.

Las asociaciones piden a administraciones y patronales que respalden a las empresas locales y prioricen inversiones públicas en servicios rurales.