La Asamblea 8M Huesca anima a manifestarse el domingo “contra el racismo y el fascismo"

Huesca se suma a la conmemoración del 8-M este próximo domingo. Como anticipo a las 12,30 se ha celebrado una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Huesca en la que se ha leído una declaración institucional en la que se han reivindicado los derechos de todas las mujeres y la igualdad de género. En especial se ha querido visibilizar a las mujeres agricultoras y mujeres que trabajan en sistemas agroalimentarios, que se enfrentan a mayores dificultades en el acceso al empleo estable de calidad, a los servicios públicos, a la conciliación y a los espacios de decisión.

En el Ayuntamiento de Huesca se daba lectura a una declaración institucional | Ayuntamiento de Huesca

Charo Ochoa y Ana Rosa Maza, de la Asamblea 8M, han animado en Más de Uno Huesca a participar en la manifestación de este domingo, que recorrerá las calles del centro de Huesca con motivo del Día internacional de la mujer, bajo el lema “Contra el racismo y el fascismo, feminismo. Una marcha para alzar la voz en favor de la igualdad de derechos, la participación femenina en la sociedad y la lucha contra la discriminación, que saldrá a las 18,00 horas de la Plaza de Navarra y recorrerá la calle del Parque, calle Valentín Carderera, Plaza Inmaculada, Coso Alto, Coso Bajo, calle San Lorenzo, Plaza Nuestra Señora de Salas, calle Argensolas, calle Fatás, Plaza Concepción Arenal, para regresar a la plaza de Navarra.

El programa de actos con motivo del 8M se ha desarrollado a lo largo de esta semana y la agenda continuará el 6 de marzo, con un conversatorio sobre sexualidades que tendrá lugar a las 17:00 horas en el salón Azul del Casino. Y para el 7 de marzo se ha programado una bicicletada/andada que partirá a las 11:00 horas desde la plaza de Navarra para hacer cuatro paradas en diferentes puntos de la capital oscense vinculados con las mujeres.