Arte, inclusión y creatividad se dan cita en Diversario

LEER MÁS Diversario desplegará por toda la provincia su edición más mágica

En Huesca esta mañana se ha inaugurado la séptima edición de Diversario que se desarrollará hasta 19 de abril, con el objetivo de aunar cultura, creatividad, inclusión y diversidad.

Esta nueva edición del Festival Inclusivo de Creatividad Diversario que impulsa CADIS Huesca apuesta por llegar a nuevos públicos con una treintena de actividades de hasta doce disciplinas artísticas. La gerente de Cadis, Marta Peña, se ha mostrado orgullosa de la evolución del festival y asegura que es ya un referente, "que ha trascendido lo social y la discapacidad y se está consolidando como un evento inclusivo pionero a nivel nacional".

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón en funciones, Carmen Susín, se ha referido a esta cita como “una explosión de arte, de inclusión y de creatividad sin barreras” que hace del arte una herramienta de participación social y de visibilización para personas con discapacidad.

También la alcaldesa Lorena Orduna ha mostrado su apoyo a este festival que favorece la inclusión en la cultura y ha señalado que desde el Ayuntamiento "siguen trabajando en la eliminación de cualquier tipo de barrera física".

En esta ocasión el certamen no sólo se desarrolla en Huesca sino que por primera vez sale de la capital oscense para acercarse a otras localidades como Ayerbe, Almudévar, Boltaña y Binéfar.

El teatro es uno de los principales pilares. Entre las diferentes propuestas destaca el estreno este sábado en el Teatro Olimpia de “Instrucciones para montar un cabaret” bajo la dirección de Kike Lera. Habrá además talleres de danza, swing, poesía, malabares, cine inclusivo, actuaciones musicales y un collage sinfónico. La programación se completa con un mural participativo y con varias exposiciones. En la jornada inaugural los asistentes han podido disfrutar de la obra Chocolate con churros, a cargo del grupo de teatro de Cruz Blanca Huesca, y de la proyección del videoclip Inadaptados, de Charlotte Bouguet, con la colaboración de varios usuarios del centro de Valentia en Sobrarbe.

Oganizado por CADIS Huesca y enmarcado en el proyecto Huesca más inclusiva, Diversario está impulsado por el Ayuntamiento de Huesca, la Convocatoria de Proyectos Sociales Aragón 2025 de la Fundación ”la Caixa”, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca, la Comarca de Sobrarbe, Ayuntamiento de Sabiñánigo y CADIS Huesca y cuenta con la colaboración de Avanza.