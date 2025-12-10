Arrancan en Huesca las sesiones informativas sobre la ZBE

LEER MÁS Luz verde a la Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Huesca

Este miércoles dan comienzo las sesiones informativas sobre la ZBE. La primera de las sesiones abiertas al públicas tendrá lugar a las 19,30 horas en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner y la segunda será el 16 de diciembre a las 17 horas.

La implantación de la ZBE permitirá avanzar hacia un entorno urbano más sostenible, seguro y con mayor calidad ambiental. Su ámbito de acceso regulado coincide con el establecido en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de 2013, y el control se realizará mediante cámaras tras una solicitud previa de autorización. Esta autorización permitirá el acceso a cualquier vehículo, independientemente de su motor o etiqueta ambiental, ya que el modelo aprobado garantiza el cumplimiento de los objetivos de calidad del aire.

Las autorizaciones actualmente en vigor migrarán automáticamente al nuevo sistema sin que los usuarios deban realizar nuevos trámites. La ordenanza introduce además mejoras en las herramientas de solicitud de accesos y ordena supuestos concretos como las solicitudes de empresas de servicios, comercio u hostelería.

De acuerdo con la Ley de Cambio Climático, la implantación de la ZBE es obligatoria para municipios de más de 50.000 habitantes. La ordenanza delimita tres ámbitos. En primer lugar, una zona de prioridad peatonal (Ámbito 1), con acceso restringido mediante cámaras. Por otro lado, las Zonas 20 (Ámbito 2), donde los peatones tienen prioridad, aunque sin restricciones de acceso. Y por último, las Zonas de Especial Sensibilidad (Ámbito 3), especialmente en entornos escolares, sanitarios y residenciales.

La regulación contempla el acceso de residentes, vehículos de garaje, personas con movilidad reducida, servicios profesionales, carga y descarga y vehículos de emergencia, entre otros. La circulación se limitará a 20 km/h, se refuerza la prioridad peatonal y se fijan horarios específicos para la distribución urbana de mercancías, además de incorporar un régimen sancionador alineado con la normativa estatal.