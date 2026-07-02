Aragón registra una tasa de absentismo del 7,6% en el primer trimestre

El absentismo laboral, que afecta a la productividad y competitividad de las empresas, sigue creciendo en Aragón. La tasa en el primer trimestre del año se sitúa en el 7,6%, algo por encima de la media nacional. Equivale a que unas 48.000 personas no acudiesen diariamente a trabajar. 37.000 de ellas, por incapacidades temporales. Datos de CEOE Aragón, que ha organizado una jornada con empresas o mutuas para analizar este problema.

La patronal aboga por afrontar este asunto con dimensiones sociales, sanitarias o económicas, desde el diálogo y con todos los agentes implicados. La directora de Estrategia Laboral de CEOE Aragón, Inmaculada Avellaneda, ha explicado que el problema afecta especialmente a la industria, a la automoción y al metal, aunque también a otros sectores como la hostelería.

Por su parte, la directora de Empleo de CEOE a nivel nacional, Rosa Santos, ha explicado que, a nivel nacional, 1,7 millones de personas faltan a diario al trabajo, lo que supone un coste de 16.000 millones para las empresas y de otros 16.000 al Instituto Nacional de la Seguridad Social. La nuestra es la tasa más alta de todo el mundo.

Las bajas de más de un año suponen apenas el 3,4% del total, pero han subido exponencialmente debido al cuello de botella en el INSS. Santos advierte de que la falta de médicos o inspectores es una de las causas y uno de los problemas a solucionar. También la falta de coordinación entre los sistemas sanitarios autonómicos y el INSS.

Ha detallado igualmente que el 7% de los trabajadores acumulan el 50% del total de bajas, por lo que también es necesario aumentar el control de los repetidores, excluyendo a aquellas personas afectadas por enfermedades graves.