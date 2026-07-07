Aragón rechaza el reparto de déficit planteado por Hacienda

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno de Aragón votó en contra de la propuesta del Estado sobre el déficit del año que viene. El Ministerio de Haciendo quiere limitarlo al 0,1% para las comunidades, pese a que Aragón reclamaba elevarlo al 0,2 o 0,3% para tener mayor margen para garantizar la prestación de los servicios públicos.

Eso se traduce en que el ejecutivo sólo podrá asumir un gasto extra de 55 millones. El consejero aragonés de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, lamenta que – un año más – el Gobierno de España pretenda quedarse la mayor parte del margen de gasto, sin tener en cuenta las competencias básicas de las comunidades autónomas, en servicios sociales, educación y sanidad.

El Consejo de Política Fiscal también analizó las entregas a cuenta, por la recaudación del IRPF o del IVA. En ese sentido, Aragón recibirá los importes actualizados a partir de agosto. En cambio, en la reunión no se habló de la financiación autonómica, aunque este asunto centrará otra reunión del consejo el 29 de julio, en la que las comunidades debatirán y votarán el futuro modelo de financiación.