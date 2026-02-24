Aragón, estrena nuevos Soles Repsol y hasta un "dos soles"

LEER MÁS Aragón cuenta con dos nuevos Soles Repsol: Casa Rubén y Canfranc Express

Obtener un Sol Repsol es todo un reconocimiento para muchos hosteleros. En total, Aragón cuenta con 22 restaurantes que ostentan un Sol Repsol, un club al que en 2026 han entrado tres nuevos establecimientos: Asador Galino Pueyo en Tardienta, restaurante Baudilio de Valderrobres y El Portal de Albarracín en Albarracín. A estos hay que sumar cientos de hosteleros que cuentan con “recomendaciones de la Guía Repsol” y una novedad más. En esta edición se ha reconocido al Restaurante El Callizo, en Aínsa, con dos Soles Repsol.

El Restaurante El Callizo se convierte en el único aragonés que ostenta en este momento “dos soles” y Josetxu Souto, uno de los artífices de este restaurante asegura que “es fruto de la implicación y del trabajo de todo el equipo que trabaja en el restaurante”. Además, hace incidencia en que es un reconocimiento a “que en Aragón y en la provincia de Huesca se están haciendo las cosas muy bien y se está poniendo en valor a los productores locales y la materia prima con la que se trabaja”.

Souto destaca también la riqueza de producto local, pone como ejemplo la provincia de Huesca en la que hay una gran diversidad al encontrar altitudes desde los 90 a los 3.000 metros, “llevamos muchos años y aún así, el entorno sigue sorprendiéndonos”. A pesar del paso del tiempo, la ilusión del primer día se mantiene, “nos emociona dar de comer bien a nuestros clientes, la gente hace un gran esfuerzo por venir a tu restaurante incluso guardándose días de vacaciones, lo que supone una gran responsabilidad, queremos hacerlo bien y dar a los clientes más de lo que esperan”, asegura Josetxu Souto.

En el Callizo ya se está trabajando en el nuevo menú con el que comenzarán temporada en el mes de marzo, aunque llevan desde enero trabajando para “buscar cosas que nos emocionen, técnicas, productos, rincones que nos brinda los paisajes del Pirineo para inspirarnos”, asegura el chef quien añade que “rodearnos de gente, estar con chavales que están de prácticas, gente que acaba de empezar con personas con más experiencia hace un compendio maravilloso”.