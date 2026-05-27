Aragón crece en ocupación con salarios y cualificación bajos

La tasa de actividad ha aumentado hasta el 80% desde 2002 en Aragón y el empleo ha crecido un 23%, pero sustentado en el empleo asalariado y en actividades de menor cualificación. También con una mayor dependencia de la inmigración, que supone el 17,2% de la población activa y el 40% de las ocupaciones elementales (baja cualificación). Además, cae drásticamente el empleo por cuenta propia.

Este crecimiento en la actividad y el empleo no ha ido acompañado de un incremento en la productividad ni en los salarios, por lo que se trabaja más que hace dos décadas, pero no mejor. Así lo refleja un informe de la fundación Basilio Paraíso, que analiza el tejido laboral de la comunidad y sus retos.

Para lograr un cambio en los próximos años, manteniendo la ocupación y la competitividad, pero impulsando la productividad y los salarios, se debe trabajar en distintos ejes y aplicar nuevas políticas, también para subsanar los problemas de mano de obra.

Por ejemplo, se deben tomar como referentes regiones potentes como el País Vasco, mejorar el aprovechamiento del conocimiento que se genera en Aragón reforzando el I+D y la transferencia de conocimiento y poner el foco en las ocupaciones de mayor cualificación. También implantar la inteligencia artificial en todos los niveles.

El autor del informe, Vicente Salas, asegura que este tridente compuesto por la innovación, tecnología y las ocupaciones deberían ser el foco de las políticas de recursos humanos en la comunidad para los próximos años.