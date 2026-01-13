Economía

Aragón bate un récord de turistas en 2025

De enero a noviembre de 2025 más de 3,8 millones de viajeros visitaron Aragón, con un crecimiento del 1,19% con respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos del INE. Un crecimiento sostenido que es mayor en las pernoctaciones, que se incrementan un 3,55% hasta los 8,4 millones. A falta de los datos de diciembre, se espera superar los 4 millones de viajeros que dejó 2024, una cifra que ya fue histórica.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

Recreación del stand de Aragón en FITUR 2026
Recreación del stand de Aragón en FITUR 2026 | DGA

El Pirineo sigue siendo el principal destino de los viajeros que aglutina el 36%. Por meses, además de julio y agosto, septiembre y octubre tienen un buen comportamiento respecto al turismo. El consejero del ramo, Manuel Blasco, destaca estas cifras y asegura seguir trabajando para abrir nuevos mercados y atraer más viajeros.

Aragón mostrará una propuesta renovada en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en Madrid, que se celebra del 21 al 25 de enero. Bajo el lema “Aragón es el color, tú decides el viaje” se presentará un stand de 312 metros cuadrados, que será emocional y sensorial. Tendrá un gran mural y un suelo transitable de pantallas LED que mostrarán todos los atractivos turísticos de nuestra comunidad. Durante los cinco días habrá actividades como catas, showcookings y presentaciones.

El color y los sentidos serán protagonistas del stand. El Pantone propio de Aragón será el hilo conductor y habrá cinco puntos de atención, cada uno con una tonalidad asociada. Por ejemplo, verde para naturaleza o morado para cultura. También incluye una propuesta olfativa con aromas vinculados al territorio, como garnacha o incienso. El director general de Turismo, Jorge Moncada, destaca esta propuesta moderna y tecnológica.

