Los APN denuncian falta de personal en Teruel

Los Agentes para la Protección de la Naturaleza de Aragón advierten de que este verano estará marcado por el alto riesgo de incendios forestales. En este sentido, el colectivo denuncia una grave falta de efectivos, agravada por la próxima jubilación de entre 60 y 70 agentes, cuyas plazas no serán cubiertas de manera inmediata.

Explican que unque el Gobierno de Aragón reforzará el operativo INFOAR con nuevos medios, como drones y vehículos autobomba, consideran que el personal disponible sigue siendo insuficiente.

A esta situación se suman las altas temperaturas y el crecimiento de la vegetación.