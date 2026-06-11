El PP altoaragonés reivindica la variante de Sabiñánigo a las puertas del Congreso de los Diputados

LEER MÁS El PP pide explicaciones por los retrasos y el sobrecoste de la variante de Sabiñánigo

Una delegación del PP de Huesca se ha desplazado a Madrid para reclamar una solución inmediata al conflicto existente con las empresas adjudicatarias en la ejecución del tramo de la variante de Sabiñánigo que permita la urgente reanudación y finalización de las obras de dicho tramo. Los populares han optado por una doble vía para dar visibilidad a la dimensión de los problemas sociales y económicos derivados del cúmulo de retrasos. Por un lado, el Grupo Popular del Congreso ha registrado una PNL en ese sentido que, además, defiende la creación de una mesa de diálogo con los Ayuntamientos afectados de la provincia con el objetivo de conocer y dar respuesta al perjuicio económico que sufren.

La representación popular, al tiempo, ha desplegado una pancarta a las puertas del Congreso donde se reivindica la culminación de la variante y se denuncia el ninguneo del Gobierno de Pedro Sánchez al Alto Gállego y por extensión, a toda la provincia de Huesca. “Por nuestros pueblos, nuestros vecinos, nuestros negocios, turistas… tómense esta obra en serio de una vez por todas”, reza la pancarta. Ana Alós y Javier Folch, diputados por la provincia de Huesca; la senadora Melania Mur; el presidente de la DPH, Isaac Claver; y el presidente de la Comarca del Alto Gállego, Primitivo Grasa, aportaban el máximo peso institucional a la reivindicación. Lo hacían en compañía del portavoz popular en Sabiñánigo, José Cebollero, y las concejalas Nuria Pargada, de Biescas, y Vanesa Soria de Sabiñánigo.

La Propuesta registrada recuerda que la paralización de la variante “conlleva graves perjuicios económicos y de seguridad a vecinos, agricultores, ganaderos, transportistas y sectores económicos de la zona como el turismo, fundamental en estas comarcas”. Al tiempo, subraya que las instituciones de Huesca han evidenciado durante la presente legislatura diversas iniciativas en relación con estas infraestructuras, poniendo de manifiesto su importancia estratégica para la comarca del Alto Gállego y el conjunto del Pirineo aragonés.

Asimismo, recuerda que en fechas recientes han aparecido informaciones públicas que relacionan a alguna de las empresas adjudicatarias de las obras de este proyecto con las investigaciones judiciales conocidas como ‘caso Koldo’, “incrementando todavía más la preocupación existente y haciendo necesarias todas las aclaraciones oportunas por parte del Ministerio”.

Mientras tanto en el territorio se están impulsando las primeras movilizaciones. El alcalde de Sallent Jesús Gericó amenaza con cortes de carretera si la variante de Sabiñánigo no se reanuda. El pasado 5 de junio el Ayuntamiento solicitó al Ministerio de transportes una reunión urgente para abordar la situación derivada de la paralización de las obras de la Variante de Sabiñánigo, una infraestructura esencial para las comarcas de Alto, Gállego, Jacetania y Sobrarbe. A día de hoy siguen sin tener respuesta. Por este motivo y como medida de presión, vecinos de las tres comarcas llevarán a cabo un corte temporal de la carretera de Sabiñánigo el próximo 17 de junio.

Con esta medida se busca trasladar a las administraciones competentes la gravedad de la situación y la necesidad de una solución inmediata para una infraestructura cuya paralización está perjudicando diariamente a miles de ciudadanos y a la economía del Pirineo aragonés. Gericó insisite en que esta reivindicación no tiene color político.

También el Ayuntamiento de Sabiñánigo y su alcaldesa Berta Fernández respaldan esta reivindicación y estudian emprender acciones legales por los perjuicios que la situación está ocasionando al municipio. Como primer gesto visible, el consistorio ha colocado una pancarta en la fachada del Ayuntamiento, en la que se puede leer 'Autovía ya' reclamando la reanudación inmediata de los trabajos.