El PP pide explicaciones por los retrasos y el sobrecoste de la variante de Sabiñánigo

El PP de Huesca critica la paralización de las obras de la variante de Sabiñánigo y ha mostrado su inquietud por los importantes perjuicios que está suponiendo a empresas, vecinos y en general usuarios que acceden al Alto Gállego y Jacetania.

El presidente de los populares en Huesca, Gerardo Oliván, habla de mala planificación ya que el proyecto acumula un sobrecoste del 50%. Y es que en principio la variante se licitó por 91 millones de euros pero se adjudicó finalmente por casi 71, con una baja del 22% y un plazo de ejecución de 40 meses. Sin embargo, la obra ha acumulado tres años de retraso y el sobrecoste ha ascendido a 108 millones, 30 más de lo previsto. Por ello, el PP ha registrado preguntas tanto en el Congreso como el Senado para conocer cuál es la situación y qué plazos se marca el ministerio para la finalización de esta obra. Oliván exige conocer las previsiones para el plazo de apertura y los motivos de los atrasos y del sobrecoste. Asimismo, quieren saber "qué medidas que se van a poner en marcha para minimizar el impacto y las afecciones que está produciendo tanto a vecinos como empresas de Sabiñánigo y del entorno.

Reclaman a Fomento desbloquear la situación y un cronograma claro para la finalización de esas obras, pero además desde el PP quieren que el Ministerio aclare las dudas en relación con los sobrecostes de esta obra y su relación con el exdirector general de carreteras de José Luis Ábalos, Javier Herrero, que según publica el diario ABC, vuelve a estar en la diana tras ser imputado por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias por su papel en la 'trama Koldo'.