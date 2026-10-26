Alegría llama en Huesca a la movilización ciudadana "para continuar con un gobierno progresista"

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha hecho este lunes un llamamiento a la movilización ciudadana de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para garantizar que España siga contando con un gobierno progresista que continúe ampliando derechos y oportunidades. Alegría ha asegurado que será nuevamente la fuerza de la gente corriente la que permita frenar los recortes y retrocesos que plantea la derecha y seguir avanzando en la mejora de la vida de los ciudadanos.

Alegría ha participado en la presentación de las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado por la provincia de Huesca, encabezadas por Begoña Nasarre y Tania Solans, respectivamente. En el acto también ha intervenido el secretario general del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés, y han estado presentes el resto de integrantes de ambas candidaturas, representantes de la dirección socialista oscense, diputados provinciales y autonómicos y miembros de la agrupación del PSOE en Huesca.

La secretaria general de los socialistas aragoneses ha celebrado la victoria de Lula en Brasil, que ha puesto como ejemplo de la capacidad de movilización de la ciudadanía. Alegría ha destacado que la participación de los jóvenes, los trabajadores y las mujeres ha hecho posible una remontada histórica y se ha mostrado convencida de que esa misma movilización será decisiva en España. “Será de nuevo la fuerza de la gente, la de la gente corriente, de la de la gente de a pie”, ha afirmado, la que permitirá continuar con un gobierno progresista.

Alegría ha recordado que los avances sociales conseguidos desde 2018 no han sido fruto de la casualidad, sino de decisiones políticas de un gobierno comprometido con la mayoría social. Entre ellos ha destacado el incremento del salario mínimo interprofesional, que ha pasado de 735 euros a más de 1.220 euros, la revalorización de las pensiones conforme al coste de la vida y la inversión histórica en becas, que supera los 2.500 millones de euros.

La dirigente socialista ha contrapuesto estas políticas con las posiciones del Partido Popular, al que ha reprochado su oposición a las mejoras salariales y sus amenazas sobre el sistema público de pensiones. Ha recordado que, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ha garantizado pensiones dignas, durante los gobiernos del PP las subidas se limitaban al 0,25 %. También ha advertido de los riesgos de privatización y recortes que plantean la derecha y la ultraderecha.

Alegría ha insistido en que las elecciones del 29 de noviembre serán decisivas no solo para mantener los avances sociales, sino también para determinar el modelo de convivencia que se quiere dejar a las próximas generaciones. “Y hablo sí, de un modelo de convivencia y un modelo de respeto”, ha señalado, defendiendo que frente al insulto y al desprecio de la derecha y la ultraderecha deben imponerse el respeto y los argumentos.

En este sentido, ha asegurado que los ciudadanos tendrán que elegir entre dos modelos claramente diferentes: el de los recortes, los retrocesos y el abuso de la inteligencia artificial, o el del progreso, el respeto y los avances sociales. Alegría ha defendido “el modelo de la inteligencia natural” que representa Pedro Sánchez y ha llamado a los oscenses, aragoneses y al conjunto de los españoles a participar masivamente en las elecciones.

La dirigente socialista también ha destacado el carácter municipalista y la diversidad de las candidaturas presentadas en Huesca, integradas por alcaldes, concejales y profesionales de diferentes generaciones y sectores. Ha subrayado que el PSOE es el partido que más se parece a la sociedad que representa y ha asegurado que los socialistas salen a ganar las elecciones con un único objetivo: que las personas vivan mejor, tengan más derechos y dispongan de más oportunidades.

Por su parte, la cabeza de lista al Congreso, Begoña Nasarre, ha defendido los avances del Gobierno de Pedro Sánchez en pensiones, derechos laborales y protección social, así como las inversiones en regadíos y el apoyo al sector primario frente a la parálisis del Ejecutivo de Jorge Azcón. Nasarre ha situado la vivienda entre los grandes desafíos de la provincia y ha contrapuesto las políticas socialistas de vivienda pública con las del PP y Vox, que, según ha señalado, “defienden a los grandes tenedores y miran la vivienda como negocio”. También ha reivindicado una política basada en el respeto y las propuestas constructivas.

Finalmente la cabeza de lista al Senado, Tania Solans, ha defendido llevar a la Cámara Alta la voz del medio rural y seguir impulsando políticas contra la despoblación. Ha destacado que el 40 % de los municipios de menos de 5.000 habitantes ha ganado población y ha reclamado más vivienda, servicios públicos y oportunidades de empleo. Solans ha reivindicado especialmente el papel de las mujeres en los pueblos. “Quiero trasladar también la voz de las que trabajan, emprenden, cuidan y sostienen los pueblos”, ha afirmado, advirtiendo frente a los retrocesos en igualdad que plantea la derecha y criticando la negativa del Gobierno de Azcón a declarar zonas tensionadas en Aragón.