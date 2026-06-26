Agenda de Actividades del 29 de junio hasta el 5 de julio de 2026

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 29 de junio al 5 de julio de 2026:
Conferencias
- "Martes de libros con Manel Loureiro". Martes, 30 de junio, 19 h. Fundación Ibercaja presenta Martes de libros con Manel Loureiro, que compartirá con el público su nueva novela, Antes de que todo cambie, un thriller trepidante sobre la venganza, el poder, la culpa y la redención. Con este encuentro, el ciclo despide la temporada antes de la pausa estival. Martes de libros volverá en septiembre con nuevas propuestas literarias y nuevos autores para seguir disfrutando de la lectura y la conversación en Fundación Ibercaja. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Goya. Interludio". Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Mercedes-Benz. Motorsport. El espíritu de las Flechas de Plata". Desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 30 de enero de 2027. Mobility City trae de la mano de Mercedes - Benz la evolución del monoplaza de competición, pasando desde los años 30 hasta la actualidad. Por primera vez, el Mercedes - Benz Museum abre sus puertas más allá de Stuttgart, para poder disfrutar en España algunas de sus mejores piezas. Mobility City. Plaza Lucas Miret, s/n. 50018, Zaragoza. De martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos y festivos de 10 a 14.
- "Fragmentos. Boa Mistura". Desde el 7 de mayo al 30 de julio. Esta exposición propone un recorrido por la trayectoria de Boa Mistura desde sus orígenes hasta el presente, entendiendo el muro como un cuerpo vivo en constante transformación. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3. 50006 Zaragoza.