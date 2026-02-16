Agenda de Actividades del 16 al 22 de febrero

Estas son las actividades organizadas por la Fundación Ibercaja del 16 al 22 de febrero de 2026:
Conferencias
- "Barcelona. Capital mundial de la arquitectura 2026". Lunes, 16 de febrero a las 19 h. El Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y Fundación Ibercaja, en colaboración con la Fundación Mies van der Rohe y Artchitectours, presentan el ciclo “Viajes por la Arquitectura”. “Viajes por la Arquitectura” propone un formato innovador: recorrer el mundo a través de la mirada de arquitectos viajeros que han vivido y estudiado la arquitectura in situ. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Pantallas en la infancia: una pandemia emergente". Martes, 17 de febrero a las 18.30 h. Salud humana y salud planetaria están estrechamente relacionadas y no se entienden la una sin la otra. Bajo esta premisa, la Comisión de Salud y Medioambiente del Colegio de Médicos de Zaragoza ha organizado el ciclo de charlas + QUE SALUD. Cuidando de ti, cuidando del planeta, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre el cambio climático y sus graves consecuencias para la salud. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Cómo seguir disfrutando de nuestro corazón. Arritmias cardiacas". Miércoles, 18 de febrero a las 19 h. Fundación Ibercaja Actur y Re-Late os invitan a una conferencia que anima a seguir disfrutando de una vida plena, aun teniendo problemas cardiacos. Cómo seguir disfrutando no es una pregunta médica, es una pregunta vital. El corazón, que marca el ritmo de nuestra vida, a veces decide improvisar con arritmias cardiacas. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. Zaragoza 50018.
- "Daniel Gascón y Cristina Monge debatirán en el Foro Fundación Ibercaja". Jueves, 19 de febrero a las 19 h. El traductor, escritor, guionista, editor y analista político Daniel Gascón y la politóloga y socióloga Cristina Monge debatirán en la próxima sesión del Foro Fundación Ibercaja. Conversarán con la periodista Natalia Asín, directora de comunicación del grupo Henneo. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
- "Presentación poemario "Cara de Crimen". Viernes, 20 de febrero a las 18 h. La actividad consistirá en la presentación del poemario “Cara de crimen”, el último poemario del joven poeta William González que fue premiado con el premio Espasa de Poesía 2025. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando el Católico, 1-3 Zaragoza 50006.
Cursos y talleres
- "15 Secretos de las Tablas Dinámicas". Del 17 de febrero al 19 de febrero de 2026. Martes 17 y jueves 19, de 9.30 a 12.30 h. ¿Tu empresa genera informes, gestiona bases de datos o necesita tomar decisiones rápidas basadas en cifras? Entonces necesitas dominar una herramienta que puede cambiar por completo la forma en la que trabajas: las tablas dinámicas de Excel. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada. Carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
- "Del terror al romance. Los secretos de los géneros de cine". Del 18 de febrero al 25 de marzo de 2026. Miércoles, de 10 a 12h. Del terror más inquietante al romance más apasionado, el cine ha sabido explorar todos los matices de la emoción humana. Fundación Ibercaja Actur te propone un curso en el que descubriremos los secretos de los grandes géneros cinematográficos, sus códigos, sus iconos y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y romperemos prejuicios, conociendo la complejidad que contiene cada uno de ellos. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. Zaragoza 50018.
- "Talleres prácticos de innovación para pymes". Jueves, 19 de febrero a las 9 h. ¿Y si en lugar de hablar de transformación digital, te llevaras un plan claro para mejorar un proceso concreto de tu empresa? El taller propone una sesión de trabajo real, en la que cada empresa analiza su situación actual, identifica un proceso crítico y define un plan de acción claro y alcanzable para los próximos 60, 120 y 180 días, proponiendo mejoras sin inversión inicial. Campus Fundación Ibercaja. Monasterio de Cogullada. Carretera de Cogullada, 127. 50014 Zaragoza.
Otras actividades
- "Cómo hablar a tus hijos para que te escuchen". Miércoles, 18 de febrero a las 17:30 h. “Cómo hablar a tus hijos e hijas” es un método reconocido internacionalmente. Avalado científicamente y publicado el 2 de agosto de 2018 por el Departamento de Psicología de la Universidad de Montreal en el que probaron el método de Faber & Mazlish con 150 familias y estudiaron y verificaron durante 2 años todo lo que sucedía después de hacer esos talleres en las familias. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. Zaragoza 50018.
- "Abriendo Camino. Volumen II. Groenlandia". Miércoles, 18 de febrero a las 19 h. Fundación Ibercaja, Montañeros de Aragón y la Federación Aragonesa de Montañismo, presentan una nueva edición del ciclo de proyecciones de la Semana de la montaña. Además de la proyección que aquí mostramos, Abriendo Camino. Volumen II. Groenlandia, completan el ciclo los títulos: El río de los 7 nombres, el día 4 de febrero; y Riders on the Storm, el día 25 de febrero. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza.
Exposiciones
- "Minimúsicos. Por Ana Simón". Del 29 de diciembre al 21 de febrero de 2026. A partir de la reinterpretación de partes reales de instrumentos, la muestra propone nuevas asociaciones y significados, revelando la esencia única de cada intérprete y su vínculo profundo con su instrumento. Con un toque de humor, las piezas invitan a descubrir cómo el instrumento puede transformarse en escenario, refugio y extensión de la propia identidad. Espacio Joven Fundación Ibercaja. Paseo Fernando El Católico, 1-3. 50006, Zaragoza. De lunes a viernes de 8.30 a 20.30 h y sábados de 9 a 14 h.
- "101 Salón Internacional de Fotografía". Del 10 de diciembre al 11 de febrero de 2026. Fundación Ibercaja y la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza presentan la exposición de las fotografías premiadas y seleccionadas en el histórico Salón Internacional de Fotografía, que celebra ya su 101 edición, convirtiéndose en uno de los certámenes fotográficos más longevos y prestigiosos. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.
- "Exposición. Oficios y retazos de otra época". Del 28 de enero al 28 de febrero. Fundación Ibercaja Actur te invita a reflexionar, con esta pequeña muestra fotográfica, cómo algunos oficios y escenas antiguas, que fueron cotidianos en otra época, siguen asomándose desde el borde de la memoria. Fundación Ibercaja Actur. Antón García Abril, 1. 50018 Zaragoza. De lunes a viernes, de 9 a 21 h. Sábados, de 9 a 13 h.
- "Opel Love". Del 15 de octubre al 8 de marzo de 2026. La historia y la evolución de Opel se dan cita en esta exposición, donde además de corroborar y mostrar su fuerte relación con Figueruelas y, por ende, con Zaragoza, los visitantes van a poder conocer de cerca a la marca alemana. Mobility City. Puente Zaha Hadid. Plaza Lucas Miret Rodríguez, s/n. 50018 Zaragoza. De martes a sábados, de 10 a 14 h. y de 16 a 20 h. Domingos y festivos, de 10 a 14 h.
- "Goya. Interludio". Una exposición única para redescubrir las obras más emblemáticas del Museo Goya. Colección Fundación Ibercaja. Museo Camón Aznar, ahora en el icónico Patio de la Infanta. Una ocasión excepcional para disfrutar de las obras de Goya mientras el museo se transforma para su gran reapertura. Fundación Ibercaja Patio de la Infanta. San Ignacio de Loyola, 16. 50008 Zaragoza. De lunes a sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h. Domingos y festivos de 11 a 14 h.