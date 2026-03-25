Adjudicadas las obras para iniciar la mejora del Parque Joaquín Roig de Huesca

El Ayuntamiento de Huesca ha adjudicado a la empresa Plantae Aragón S.L.U. las obras de la fase 1 del proyecto de mejora del Parque Joaquín Roig por algo más de 113.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. El proyecto forma parte de la estrategia de renovación del parque, impulsada tras un proceso participativo con el barrio con el objetivo de reactivar este espacio urbano, mejorar su funcionalidad y poner en valor su potencial paisajístico, conservando su identidad. Para paliar el deterioro de los últimos años, el Ayuntamiento ha elaborado un Plan Director que establece una estrategia de actuación por fases, construido a partir del diálogo con las asociaciones del barrio, cuyas aportaciones han permitido definir los usos prioritarios y las primeras actuaciones.

La fase 1, adjudicada ahora, incluye las actuaciones más urgentes entre ellas, la mejora de la delimitación y los accesos del parque, especialmente en su encuentro con la calle Joaquín Roig; la instalación de nuevos usos deportivos, con la transformación del ámbito de la pérgola central en un espacio para la actividad física con aparatos de calistenia; la creación de un circuito para correr mediante señalética sobre los caminos existentes; la incorporación de nuevos juegos infantiles diseñados específicamente para el parque; y la mejora de la vegetación, con la plantación de nuevo arbolado y la reutilización de la antigua fuente como jardinera. Asimismo, se reforzará la identidad del parque mediante la instalación de un nuevo cartel identificativo y el uso de un color común en determinados elementos, facilitando la lectura de la intervención.

La actuación se plantea mediante intervenciones puntuales distribuidas por todo el ámbito del parque, priorizando soluciones sencillas, duraderas y coherentes con su estructura paisajística, y evitando una urbanización excesiva. Tras la ejecución de las obras, se llevará a cabo la rehabilitación de los pavimentos de árido drenante, garantizando el correcto drenaje del parque y su buen estado general.