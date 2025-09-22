El PSOE denuncia el retraso en equipar el Centro de Salud del Perpetuo en Huesca

LEER MÁS El centro de salud Ramón y Cajal de Huesca entrará en servicio a finales de año

El portavoz socialista en la comisión de Sanidad, Iván Carpi, denuncia que el Gobierno de Aragón está retrasando “incomprensiblemente” el proceso de amueblamiento y equipamiento del Centro de Salud Perpetuo Socorro en Huesca. El diputado ha recordado que en cuestión de días se recibirá definitivamente la obra y les preocupa que a lo largo de estos meses no se hayan sacado los expedientes y los trámites de los consiguientes contratos de compra de mobiliario, equipamiento y material homologado, de cara a la inmediata puesta en marcha del centro. Por ello acusa al ejecutivo de Azcón de “total oscurantismo y falta de transparencia” con el traslado al nuevo centro de salud de Huesca.

Ha recordado Carpi que el centro de salud del Perpetuo Socorro, ahora Ramón y Cajal, de Huesca se ha financiado con casi 7 millones que provienen del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez. Una reivindicación importante en la ciudad de Huesca y de los vecinos del propio barrio del Perpetuo Socorro, Santo Domingo y San Martín y del Casco Antiguo que atenderá a 17.500 oscenses.

Suspenso en infraestructuras sanitarias

El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad ha señalado que el Gobierno de Aragón de Jorge Azcón también suspende en materia de infraestructuras sanitarias en todo Aragón y obviamente, en Huesca y su provincia porque desde el anterior Gobierno socialista no se ha iniciado ni proyectado ninguna obra ni ninguna reforma nueva de ningún centro de salud. Añade que el centro de salud Perpetuo Socorro es la culminación a todas las inversiones llevadas a cabo por el anterior Gobierno de Aragón socialista presidido por Javier Lambán en la provincia de Huesca por un volumen de 28 millones de euros”.

Carpi ha aprovechado para recordar otras obras impulsadas en la pasada legislatura y que ya están en funcionamiento como las Urgencias del Hospital San Jorge y el acelerador para la radioterapia. También “se renovó el centro de salud de Binéfar, la nueva unidad de Hemodiálisis en el Hospital de Jaca, la resonancia magnética del Hospital San Jorge, los reformados laboratorios de los Hospitales San Jorge y Jaca y el Centro de Salud de Barbastro.