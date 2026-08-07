San Lorenzo 2026

59 atracciones y el estreno del Inverter 360 The King en el recinto ferial oscense

La atracción llega desde Italia y se estrena por primera vez en España en las fiestas de Huesca.

Redacción

Huesca |

59 atracciones y el estreno del Inverter 360 The King en el recinto ferial oscense
59 atracciones y el estreno del Inverter 360 The King en el recinto ferial oscense | Ayuntamiento de Huesca

A punto también está el recinto ferial que alberga las atracciones de los feriantes durante las fiestas de San Lorenzo y que esta mañana han visitado miembros de la corporación municipal. 16.300 metros cuadrados en los que se distribuyen las distintas atracciones, casetas y puestos de hostelería que suman un total de 59. Este año, el recinto ferial cuenta con 29 atracciones, 17 infantiles, 12 para adultos, 12 de hostelería y 19 de tómbolas y similares. Entre las novedades, el estreno en España del Inverter 360 The King que sustituirá al tradicional pulpo.

Los precios serán similares a los del año pasado rondando los 4 euros el viaje. La apertura oficial será el día 9 aunque no se descarta abrirlas mañana por la tarde si ya está todo listo. Ahora se encuentran pasando las inspecciones.

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