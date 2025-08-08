Más de 60 atracciones para disfrutar de las fiestas en el recinto ferial

LEER MÁS Taurozone y un miniencierro para niños, novedades taurinas para San Lorenzo

Ya está a punto el recinto ferial que alberga las atracciones de los feriantes durante las fiestas de San Lorenzo. La apertura oficial será esta misma tarde tras la visita oficial realizada esta mañana por la alcaldesa Lorena Orduna, acompañada por brigadas municipales, Policía Local, Bomberos y representantes del colectivo de feriantes.

El recinto cuenta con más 16.300 metros cuadrados, en los que se distribuyen las distintas atracciones, casetas y puestos de hostelería que suman un total de 60. Este año, el recinto ferial cuenta con 29 atracciones, 17 infantiles y 12 para adultos; además, se han ubicado 19 casetas y tómbolas y 12 puestos de hostelería.

Iván Sada, presidente de la Asociación de Feriantes de Huesca, apuntaba que se va a intentar mantener el precio de las atracciones en cuatro euros, el mismo del año pasado. Entre las novedades vuelve la 'Uve' y el Alcatraz sustituye al Gusano Loco.

Durante los días 16 y 17, después de las Fiestas de San Lorenzo, las atracciones ofrecerán precios populares.