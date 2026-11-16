Un 33% de los fallecidos en carretera en la provincia de Huesca había consumido alcohol

La subdelegación de Huesca se ha sumado este lunes con un minuto de silencio a la celebración del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Tráfico.

En lo que llevamos de año se han producido en la provincia 2.374 siniestros que han dejado 13 fallecidos, 98 heridos graves y 591 leves. Las cifras de mortalidad han bajado un 18 % respecto al año anterior pero no dejan de ser preocupantes, ha señalado la jefa provincial de Tráfico, Margarita Padial.

La velocidad y la distracción son las principales causas de la accidentalidad, aunque las autopsias a los fallecidos han desvelado que el 33% había consumido alcohol y el 6% drogas.

La mayor parte de accidentes se producen en carreteras convencionales. La jefa provincial de tráfico también ha destacado que hay fallecidos que no llevaban el cinturón de seguridad o no llevaban sistemas de retención de seguridad. Además, Padial confía en que al igual que conducir bajo los efectos de drogas o alcohol es reprochable, también se repruebe a quien utiliza el teléfono móvil.

Entre los consejos de conducción para evitar la siniestralidad, Padial se ha referido al cumplimiento de la normitva, no superar los límites de velocidad y guardar la distancia de seguridad. También llevar neumáticos en buen estado y "siempre pensar que no estamos solos en la carretera".