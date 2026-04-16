Zaragoza y Girona sueñan con final española en la Euroliga femenina

No pudo ser mejor el primer día de la Final a 6 de la Euroliga femenina que se está disputando con Zaragoza como sede. Girona se medía primero a Venezia, imponiéndose por 70-64 en un choque donde brillaron con luz propia Juste Jocyte y, sobre todo, Mariam Coulibaly, con 19 puntos, 15 rebotes y 25 de valoración. De esta manera, las catalanas daban el primer paso, plantándose en las semifinales del viernes.

Después, llegó más fiesta todavía. Con 10.828 personas en el Pabellón Príncipe Felipe, segundo mejor registro histórico de la competición, Casademont Zaragoza barría desde el segundo cuarto de la pista a Basket Landes y sellaba también su salto a semifinales tras imponerse por 53-69 a las francesas, también muy bien representadas en el graderío.

Hoy es jornada de descanso, el preludio de lo que sucederá este viernes de nuevo en el Príncipe Felipe. A las 17.30 horas, Girona se medirá al máximo favorito de cara a levantar el título, a Fenerbahçe, conjunto plagado de estrellas y que además llega con mayor descanso tras haber accedido directamente a esta ronda sin pasar por los cuartos de final.

Ya a las 20.30, será turno de nuevo para Zaragoza, que tendrá delante a otro equipo turco, Galatasaray. Aquí el favoritismo está más repartido, por lo que el pronóstico es más incierto en una competición, eso sí, también dada a las sorpresas como el título cosechado la pasada edición por Praga.