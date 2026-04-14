Todo listo para la disputa de la Final a 6 de la Euroliga en Zaragoza

Seis equipos con un mismo objetivo: levantar el título de mejor equipo de Europa al cielo del Pabellón Príncipe Felipe. Este miércoles arranca en la capital aragonesa la Final a 6 de la Euroliga, lugar de concentración de los mejores equipos del Viejo Continente que han superado duras pruebas por el camino para llegar a esta fase decisiva. Entre ellos, Casademont Zaragoza.

Será a las 17.30 horas cuando se abra fuego con la presencia del otro representante español, Spar Girona, midiéndose a Reyer Venezia. Las catalanas están cuajando una gran temporada aunque llegan con bajas importantes a la cita y tendrán delante a un cuadro italiano que accedió a la cita como tercero del Grupo F con balance de 7-5, idéntico al de Casademont Zaragoza. El ganador de esta ronda tendrá como rival el viernes en semifinales al gran favorito, Fenerbahçe.

A las 20.30 llegará el plato fuerte con las de Carlos Cantero debutando en esta fase final. Se medirán a un rival muy correoso como Basket Landes, precisamente segundo clasificado del citado Grupo F con balance de 8-5. No será la primera vez que se vean las caras esta temporada, ya que por ejemplo las galas ganaron en el Príncipe Felipe en el mes de octubre por 63-65, mientras que las aragonesas hacían lo propio en territorio enemigo por 70-73. El vencedor de esta eliminatoria se medirá el viernes en semifinales a Galatasaray.

La gran final tendrá lugar el domingo a las 20.00 horas, mientras que el tercer y cuarto puesto se celebrará tres horas antes, a las 17.00 horas. Los abonos están agotados desde hace días y se espera una gran entrada para vivir lo que es la mayor fiesta del baloncesto europeo femenino.