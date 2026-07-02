PP y Vox llegan a un acuerdo y formarán gobierno de coalición en Andalucía

El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo 'in extremis' para que Juanma Moreno sea presidente de Andalucía. El dirigente popular y el líder de Vox, Manuel Gavira, comparecerán este jueves en la segunda votación del Parlamento para suscribir el "Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía".

La votación se producirá esta tarde a las 19:00 horas, y contará con el apoyo de sus 53 diputados, más los 15 de Vox, superando la mayoría de 55. Juanma Moreno afrontará su tercer mandato en la votación con mayor respaldo a un presidente en la historia de Andalucía.

La negociación se ha producido de última hora, con los dos partidos gestionando el reparto de consejerías para el futuro gobierno como último escollo. Así lo apuntaba esta mañana Alberto Núñez Feijóo: "Lo que hace falta es concretar qué responsabilidades va a tener el socio minoritario en un Gobierno de futuro".

Un acuerdo más de un mes después

Tras las elecciones del 17 de mayo, PP y Vox han tratado de llegar a un entendimiento sin éxito. La investidura fallida del pasado martes apuntaba a una repetición electoral que finalmente no se producirá. Tras horas de tensión y a falta de escasas horas para la segunda votación, los dos partidos han llegado a un entendimiento para formar gobierno de coalición.

Para ello, los populares han tenido que asumir una serie de concesiones a las que se había resistido durante semanas para evitar el bloqueo institucional. Finalmente, la formación de Abascal tendrá en posesión una vicepresidencia y tres consejerías.

El segundo pacto entre PP y Vox en Andalucía

Tras alcanzar un acuerdo, será el segundo pacto de Juanma Moreno con la formación de Santiago Abascal. El primero se produjo en 2019, y le sirvió para ser el primer presidente andaluz de derechas. Además, este será el quinto gobierno de coalición de la historia autonómica andaluza.

Según han informado ambos partidos, el propio Moreno y el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, firmarán el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía' a las 18:30 horas, media hora antes del inicio de la votación ante el Pleno del Parlamento.