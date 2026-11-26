La oferta estará activa desde el jueves 26 de noviembre a las 10,00 horas hasta el lunes 30 de noviembre a las 22,00 horas, mientras que la promoción será válida exclusivamente para compras realizadas a través de internet y permitirá acceder con descuento a distintos conciertos de la temporada 2026/27, según ha informado la organización.

La campaña incluye el ciclo sinfónico completo, desde el quinto programa, 'El Mesías', de Haendel, hasta el decimoquinto, 'De Viena a Sevilla', ambos en el Teatro de la Maestranza.

Además, el descuento se aplicará a algunos de los conciertos más especiales de la temporada como el Concierto de Navidad, en su sesión del 21 de diciembre a las 19,00 horas, y el Concierto de Año Nuevo, del 4 de enero a las 20,00 horas, ambos en el Teatro de la Maestranza.

La oferta también contempla el espectáculo Los Musicales, programado para el 5 de febrero a las 20,00 horas en FIBES; el concierto Reza Sevilla, en su sesión del viernes 5 de marzo en el mismo recinto, y la sesión del jueves 20 de mayo a las 20,00 horas de la Gala de Zarzuela, que se celebrará en el Teatro Lope de Vega.

En los conciertos vendidos en la plataforma de venta de la ROSS en www.rossevilla.es el descuento Black Friday se aplicará automáticamente. En los conciertos celebrados en el Auditorio FIBES vendidos a través de su plataforma www.fibes.es, será necesario introducir el código promocional correspondiente: BLACKROSS para obtener el 20 % de descuento en el concierto Lo Mejor de los Musicales y BLACKF20 en el concierto Reza Sevilla.