OMODA & JAECOO hace vibrar Sevilla durante la SHS Fever Night y celebra su cliente 50.000 en España

El concesionario OMODA JAECOO SYRSA Sevilla se convirtió en el epicentro del evento en Sevilla, reuniendo a un gran número de asistentes que pudieron vivir en primera persona una experiencia que combinó presentación de producto, tecnología, entretenimiento y cercanía con la marca. Esta convocatoria pone de manifiesto el creciente interés del público de Sevilla por las nuevas soluciones de movilidad electrificada.

A nivel nacional, miles de personas participaron simultáneamente en esta iniciativa, reafirmando el OJ Premiere Day como un pilar estratégico para OMODA & JAECOO. En Sevilla, el evento ha permitido fortalecer la conexión directa con clientes, potenciales compradores y comunidad local, consolidando el papel de OMODA JAECOO SYRSA Sevilla como punto de referencia de la marca en la zona.

Durante la velada, los asistentes en Sevilla pudieron conocer de primera mano los últimos lanzamientos, con especial protagonismo de la tecnología híbrida e híbrida enchufable Super Hybrid System (SHS) de OMODA & JAECOO, eje central de la estrategia de electrificación de la compañía.

Además, la celebración en Sevilla coincidió con un hito especialmente relevante para la compañía: OMODA & JAECOO ha alcanzado los 50.000 clientes en España, una cifra que refleja el rápido crecimiento de la marca y la sólida acogida que está teniendo su propuesta de valor en todo el país. Este logro refuerza el papel de OMODA JAECOO SYRSA Sevilla como punto estratégico dentro de una marca en plena expansión y que a nivel nacional ya supera el 5% de cuota de mercado entre los clientes particulares.

Apuesta por la electrificación e impulso de la gama Super Hybrid System

La ‘SHS Fever Night’ ha puesto de manifiesto el avance acelerado de la compañía en electrificación, con una gama en la que las soluciones electrificadas adquieren un protagonismo cada vez mayor. En este contexto, JAECOO ha reforzado su posicionamiento mediante la expansión de su oferta híbrida, que combina eficiencia, altas prestaciones y versatilidad, manteniendo intacto su carácter distintivo.

Los asistentes pudieron conocer de cerca los nuevos JAECOO 5 SHS híbrido y JAECOO 7 SHS híbrido, exponentes de la tecnología SHS, que aporta un equilibrio superior en términos de rendimiento, eficiencia y autonomía frente a su entorno competitivo.

Gran expectación por el lanzamiento de OMODA 4

Asimismo, la marca ha confirmado la próxima comercialización del OMODA 4, un nuevo modelo que llegará en 2027 a los concesionarios para reforzar la presencia de la marca en uno de los segmentos más dinámicos del mercado.

Este lanzamiento representa un nuevo avance en la consolidación de OMODA en España, ampliando su gama con una propuesta que integrará diseño, tecnología y eficiencia, en línea con la estrategia global de la compañía.