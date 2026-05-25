No ha sido convocado por De la Fuente

Fornals se queda sin Mundial

Decía el otro día Pellegrini: "No creo que Fornals no vaya a estar en la lista del Mundial". Pues se equivocó. Gran decepción para el castellonense y para los béticos, porque Luis de la Fuente ha decidido no llevárselo al Campeonato del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

El jugador del Real Betis Pablo Fornals celebra el gol marcado ante el Levante durante el partido de la última jornada que Real Betis y Levante disputan este sábado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.
El jugador del Real Betis Pablo Fornals celebra el gol marcado ante el Levante durante el partido de la última jornada que Real Betis y Levante disputan este sábado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. | EFE/José Manuel Vidal

El centrocampista del Betis ha firmado unos números espectaculares en la campaña 25-26, con 9 goles y 9 asistencias en competición oficial. Poca gente ha entendido que el seleccionador no lo haya convocado. Como centrocampistas han sido seleccionados Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodri, Álex Baena y Merino. De ellos, hay un jugador como Baena que no ha sido titular indiscutible con el Atlético de Madrid esta temporada y que sólo ha sido protagonista de dos goles y tres asistencias en 46 partidos entre liga, copa, champions y supercopa. En redes sociales ha sido muy comentada la aparición del futbolista almeriense en la lista de España y la no convocatoria de Fornals, que ha brillado a un nivel muy alto.

Sobre los no convocados, Luis de la Fuente comentó que "he hablado con algunos, con otros no. Dejar a jugadores que están capacitados fuera es de lo más feo de este trabajo. Es verdad que aquí no se termina la historia. Habrá más oportunidades, se lo han ganado como los 26 convocados. ¿Qué tienen que hacer? Seguir trabajando. No es un adiós, sino un hasta pronto. Antes de lo que pensamos nos volveremos a encontrar".

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