En Asturias dan por hecho el traspaso

René Ramos quiere llevar a Reina al Sevilla

El Sevilla llegó a un acuerdo verbal con Juan Iglesias y Arouna Sangante, pero habrá que ver qué dice la nueva propiedad de estos futbolistas y si deciden seguir adelante con esos fichajes, que llegarían a coste cero. En esa lista de posibles refuerzos para el nuevo Sevilla 26-27 hay que meter, según la Televisión Pública de Asturias, a Alberto Reina.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

René Ramos quiere llevar a Reina al Sevilla
René Ramos quiere llevar a Reina al Sevilla | Real Oviedo

El Oviedo habría aceptado, según estas informaciones, una oferta que ronda los dos-tres millones de euros por el centrocampista chiclanero, que habría aceptado de buen grado firmar por el Sevilla Fútbol Club. Sea esta u otra contratación tendrá que esperar a que se decida quién va a tener el control del club, pero curiosamente Reina es representado por la empresa de René Ramos, RR-Soccer Management Agency. El jugador gaditano de 27 años, que pasó por la cantera del Betis, ha disputado 38 encuentros oficiales, firmando cuatro goles y tres asistencias. Termina contrato el 2027, pero quizás el Sevilla pueda acometer ese traspaso, no demasiado costoso, para no esperar. De todos modos, por mucho que esté René de por medio, todo apunta a que la operación tendría que esperar, dado que la compraventa del Sevilla no está confirmada.

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